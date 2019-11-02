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  • Sadece alerji veya sivilce olduğunu düşünmüştü... Kolundan çıkanlar şoke etti!

Sadece alerji veya sivilce olduğunu düşünmüştü... Kolundan çıkanlar şoke etti!

Doğa yürüyüşü için gittiği bölgelerde doğa ile fazla haşır neşir olan olan genç kadın bir süre sonra derisindeki kabarıklığı fark etti. Bunun alerj kaynaklı bir kabarıklık ya da sivilce olduğunu düşünüyordu. Ancak aradan geçen zaman diliminde kabarıklık ve iz sayısının artması nedeniyle doktora başvurmak zorunda kaldı. Doktor, genç kadını muayene ettikten sonra şoke eden bir gelişme yaşandı. Kadın, kolundakilerin sivilce olmadığını öğrendi ve hemen operasyona alındı.

Giriş Tarihi: 02.11.2019 14:08 Güncelleme Tarihi: 02.11.2019 14:10
Sadece alerji veya sivilce olduğunu düşünmüştü... Kolundan çıkan şoke etti!

Sadece alerji veya sivilce olduğunu düşünmüştü... Kolundan çıkan şoke etti!

Çıktığı gezinin ardından kolunda bir iz çıkan genç kadın durumu ilk başta önemsemese de sonraları ağrının dozu artınca çareyi doktora gitmekte buldu. Doktora gittiğinde ise şoke edici bir gerçekle karşılaştı. Genç kadının kolundaki bir sivilce değildi ve içinden çıkan şey iç tahmin ettiği gibi değildi. İşte kare kare görüntülenen o anlar objektiflere bakın nasıl yansıdı.

Sadece alerji veya sivilce olduğunu düşünmüştü... Kolundan çıkan şoke etti!

Sadece alerji veya sivilce olduğunu düşünmüştü... Kolundan çıkan şoke etti!

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Sadece alerji veya sivilce olduğunu düşünmüştü... Kolundan çıkan şoke etti!

Sadece alerji veya sivilce olduğunu düşünmüştü... Kolundan çıkan şoke etti!

Sadece alerji veya sivilce olduğunu düşünmüştü... Kolundan çıkan şoke etti!

Sadece alerji veya sivilce olduğunu düşünmüştü... Kolundan çıkan şoke etti!

Sadece alerji veya sivilce olduğunu düşünmüştü... Kolundan çıkan şoke etti!

Sadece alerji veya sivilce olduğunu düşünmüştü... Kolundan çıkan şoke etti!

Sadece alerji veya sivilce olduğunu düşünmüştü... Kolundan çıkan şoke etti!

Sadece alerji veya sivilce olduğunu düşünmüştü... Kolundan çıkan şoke etti!

Sadece alerji veya sivilce olduğunu düşünmüştü... Kolundan çıkan şoke etti!

Sadece alerji veya sivilce olduğunu düşünmüştü... Kolundan çıkan şoke etti!

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