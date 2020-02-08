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Sadece alerji veya sivilce olduğunu düşünmüştü... Kolundan çıkanlar şoke etti!

Sadece alerji veya sivilce olduğunu düşünmüştü... Kolundan çıkanlar şoke etti!

Doğa yürüyüşü için gittiği bölgelerde doğa ile fazla haşır neşir olan olan genç kadın bir süre sonra derisindeki kabarıklığı fark etti. Bunun alerj kaynaklı bir kabarıklık ya da sivilce olduğunu düşünüyordu. Ancak aradan geçen zaman diliminde kabarıklık ve iz sayısının artması nedeniyle doktora başvurmak zorunda kaldı. Doktor, genç kadını muayene ettikten sonra şoke eden bir gelişme yaşandı. Kadın, kolundakilerin sivilce olmadığını öğrendi ve hemen operasyona alındı.