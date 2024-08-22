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Giriş Tarihi: 22.08.2024 14:35 Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 14:37

Bu testi sadece dahiler çözebiliyor! Fotoğraftaki 'Altın Maskeli Firavun'u bulabilenler çuval çuval para kazandı

Her üç okuyucudan birinin aklını karıştıran bu zorlu zeka oyununu sadece yüksek IQ'ya sahip olanlar 10 saniyede çözebiliyor. Amerika'nın Virginia eyaletinde ünlü bir firmanın iş görüşmesinde bu testi çözebilen adaylara 10 bin dolar ödül vaat edildi. Sadece bir kişi altın Firavun maskesini belirtilen sürede buldu. Peki siz fotoğraftaki Antik Mısır piramitleri, palmiye ağaçları ve develer arasına gizlenmiş gizli Firavun maskesini bulabilir misiniz? Belirtilen bu sürede maskeyi bulabilirseniz dahi sınıfında sayılıyorsunuz. Hazırsanız haydi, başlayalım…

Bu testi sadece dahiler çözebiliyor! Fotoğraftaki ’Altın Maskeli Firavun’u bulabilenler çuval çuval para kazandı

Bu resimdeki altın Firavun maskesini sadece en akıllı ve dikkatli okuyucular 10 saniyede bulabiliyor.

Bu testi sadece dahiler çözebiliyor! Fotoğraftaki ’Altın Maskeli Firavun’u bulabilenler çuval çuval para kazandı

Optik illüzyon testleri, gözlerinizle ve zihninizle oynar. Orada olmayan bir şeyi varsaymanızı sağlar. Görseldeki optik illüzyon resimde 6 adet gizli yüz bulunuyor. Belirtilen bu sürede yüzlerin tamamını bulabilirseniz dahi sınıfında sayılıyorsunuz

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Bu testi sadece dahiler çözebiliyor! Fotoğraftaki ’Altın Maskeli Firavun’u bulabilenler çuval çuval para kazandı

Bilim adamlarının insan beyninin işleyişini incelemek için optik illüzyon testlerine başvuruyorlar. Aşağıdaki resimde çiçeklerin arasına saklanmış altı yüzü bulabilir misiniz?

Bu testi sadece dahiler çözebiliyor! Fotoğraftaki ’Altın Maskeli Firavun’u bulabilenler çuval çuval para kazandı

Yukarıdaki eski resim, bir demet gülün taslağını gösteren optik bir yanılsama. Resim, kullanıcılardan gül demetinin içindeki gizli yüzleri bulmalarını isteyen eski bir bilmece. Görselde gül demetinin siyah beyaz görüntüsünü rahatlıkla görebilirsiniz.

Bu testi sadece dahiler çözebiliyor! Fotoğraftaki ’Altın Maskeli Firavun’u bulabilenler çuval çuval para kazandı

Zaman geçiyor, süre daralıyor…

İyi gözlem becerisine sahip olan kişiler bu testi genellikle 15 saniyede çözüyor.

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