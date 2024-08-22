Giriş Tarihi: 22.08.2024 14:35
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024
14:37
Bu testi sadece dahiler çözebiliyor! Fotoğraftaki 'Altın Maskeli Firavun'u bulabilenler çuval çuval para kazandı
Her üç okuyucudan birinin aklını karıştıran bu zorlu zeka oyununu sadece yüksek IQ'ya sahip olanlar 10 saniyede çözebiliyor. Amerika'nın Virginia eyaletinde ünlü bir firmanın iş görüşmesinde bu testi çözebilen adaylara 10 bin dolar ödül vaat edildi. Sadece bir kişi altın Firavun maskesini belirtilen sürede buldu. Peki siz fotoğraftaki Antik Mısır piramitleri, palmiye ağaçları ve develer arasına gizlenmiş gizli Firavun maskesini bulabilir misiniz? Belirtilen bu sürede maskeyi bulabilirseniz dahi sınıfında sayılıyorsunuz. Hazırsanız haydi, başlayalım…