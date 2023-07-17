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Haberler Yaşam Şafak Mahmutyazıcıoğlu davasında Seren Serengil’den Ece Erken’i şoke eden sözler! Sadece bunu duydum: Teslim olmasını söyledim!
Giriş Tarihi: 17.07.2023 16:47 Güncelleme Tarihi: 17.07.2023 16:58

Şafak Mahmutyazıcıoğlu davasında Seren Serengil’den Ece Erken’i şoke eden sözler! Sadece bunu duydum: Teslim olmasını söyledim!

Tarihler 27 Ocak 2022'yi gösterdiğinde İstanbul'da korkunç bir cinayet işlendi. Ünlü sunucu Ece Erken'in işadamı eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu kurşuna dizildi. Mahmutyazıcıoğlu, kan kaybından hayatını kaybetti. Türkiye'nin konuştuğu olayda hakkında 3 kez zorla getirilme kararı verilen Seren Serengil, bugünkü duruşmada tanık olarak dinlendi. İfadesi Ece Erken'i şoka etti: Ece'ye 'Ben neyin şahitliğini yapacağım, kimseyi tanımıyorum' dedim. Ece bana 'Silah almışlar hatırlamıyor musun' diye sordu. Ben de hatırlamadığımı, bu olayların içinde sanatçı olarak olmak istemediğimi...

DHA
Şafak Mahmutyazıcıoğlu davasında Seren Serengil’den Ece Erken’i şoke eden sözler! Sadece bunu duydum: Teslim olmasını söyledim!

Bakırköy 12. Ağır ceza mahkemesinde bugün görülen duruşmaya 7 tutuklu sanık bulundukları cezaevinden getirilirken, bazı tutuksuz sanıklar da hazır bulundu. Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu ve taraf avukatları da duruşmaya katıldı.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu davasında Seren Serengil’den Ece Erken’i şoke eden sözler! Sadece bunu duydum: Teslim olmasını söyledim!

SEREN SERENGİL İFADE VERDİ
Daha önce tanık olarak dinlenmesi için hakkında 3 kez zorla getirilme kararı çıkartılan Seren Serengil bu duruşmaya katıldı. İfadesinde, "Ece'nin ve Şafak'ın arkadaşıydım. Taziyeye gitmiştik. Ev çok kalabalıktı. Ece'nin arkadaşı Sezer'in telefonunda bir beyefendiyle görüntülü konuşma yapılıyordu.

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu davasında Seren Serengil’den Ece Erken’i şoke eden sözler! Sadece bunu duydum: Teslim olmasını söyledim!

Telefondaki kişi "Bana geldi teslim olmasını söyledim" dedi. Sadece bunu duydum. Bayağı uzun bir konuşma oldu. Aralarında Galeria ya da silahla ilgili bir konuşma geçmedi. Ece ile aynı koltuktaydık.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu davasında Seren Serengil’den Ece Erken’i şoke eden sözler! Sadece bunu duydum: Teslim olmasını söyledim!

Konuşmanın tümünü hatırlamıyorum. Ece'ye 'Ben neyin şahitliğini yapacağım, kimseyi tanımıyorum' dedim.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu davasında Seren Serengil’den Ece Erken’i şoke eden sözler! Sadece bunu duydum: Teslim olmasını söyledim!

Ece bana 'Silah almışlar hatırlamıyor musun' diye sordu. Ben de hatırlamıyorum dedim, mahkemeye gelmek istemediğimi söyledim. Bu olayların içinde sanatçı olarak olmak istemedim" dedi.

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