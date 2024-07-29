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Giriş Tarihi: 29.07.2024 17:39 Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 17:39

SAFER AYI TARİHLERİ 2024, ANLAMI VE FAZİLETLERİ || Diyanet takvimi ile Safer ayı hangi tarihte başlıyor ve bitiyor, nasıl ibadet edilir?

Safer ayı ne zaman başlıyor? Sorusu Muharrem ayının bitmesine kısa bir süre kala Müslümanlar tarafından araştırılmaya başladı. Muharrem ayından sonra gelen ve ikinci ay olan Safer ayı Müslümanlarca ibadetlerle geçirilecek. Safer ayının anlamı, önemi ve faziletleri sorgulanıyor. Peki, Safer ayı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor, nasıl ibadet edilir? İşte detaylar

SAFER AYI TARİHLERİ 2024, ANLAMI VE FAZİLETLERİ || Diyanet takvimi ile Safer ayı hangi tarihte başlıyor ve bitiyor, nasıl ibadet edilir?

Muharrem ayının sonlanmasıyla birlikte ikinci ay olan ve Müslümanlar için büyük önem arz eden Safer ayı araştırılmaya başladı. Bu ayda ibadetlerini gerçekleştirmek isteyenler, bu aya özgü ibadetleri gerçekleştirmek isteyenler sorgulamalara başladı. İşte Safer ayı tarihi ve ibadetleri…

SAFER AYI TARİHLERİ 2024, ANLAMI VE FAZİLETLERİ || Diyanet takvimi ile Safer ayı hangi tarihte başlıyor ve bitiyor, nasıl ibadet edilir?

SAFER AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Safer ayının başlangıcı ve Muharrem ayının bitiş tarihi Hicri Takvim'e göre belli oldu.

Buna göre; 5 Ağustos Pazartesi günü Safer ayının başlamasıyla beraber Muharrem ayı sona erecek.

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SAFER AYI TARİHLERİ 2024, ANLAMI VE FAZİLETLERİ || Diyanet takvimi ile Safer ayı hangi tarihte başlıyor ve bitiyor, nasıl ibadet edilir?

SAFER AYININ ÖNEMİ NEDİR?

Hicrî ayların ikincisidir. Hicrî ayların birincisi, bilindiği gibi Muharrem ayıdır ve içinde aşûre günü vardı. Üçüncüsü ise Rebî'ül-Evvel ayıdır ve bu ayın 12. Gecesinde Kâinatın Efendisi Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) dünyayı şereflendirdi. Hicrî takvimde bazı ayların ve günlerin; gerek içinde farz kılınan ibadetler, gerekse bir kudsî tarihin unvanı olmaları hasebiyle mukaddes tanındığı biliniyor. Meselâ Recep, Şaban ve Ramazan ayları, nafile ve farz ibadetlerin içerisinde teşrî kılındığı üç ibâdet ayı olarak bilinir; bu aylardan bilhassa Ramazan ayı ve bu ay içindeki Kadir Gecesi Kur'ân'da da ifâdesini bulur; diğer ikisi de muhtelif nafile ibâdetler için münbit birer zemin teşkil ettiği sahih hadislerde beyan edilir. İslâmiyet öncesi Araplar arasında da Muharrem, Recep, Zi'l-Kâde ve Zi'l-Hicce aylarının hürmet duyulan aylardan olduğu ve bu aylarda Arapların savaş yapmaktan çekindikleri biliniyor.

SAFER AYI TARİHLERİ 2024, ANLAMI VE FAZİLETLERİ || Diyanet takvimi ile Safer ayı hangi tarihte başlıyor ve bitiyor, nasıl ibadet edilir?

DİYANET'İN SAFER AYI AÇIKLAMASI

Kurumun sıkça sorulan sorular sayfası üzerinden safer ayı ile ilgili yaptığı açıklama şöyle; Safer, kamerî/hicrî takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayıdır. Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği şeklinde bir anlayış Cahiliye dönemine ait olup (Ebû Dâvûd, Tıb, 24), dinimizde yeri yoktur. Dolayısıyla böyle bir anlayış hurafedir. Bu ayın diğer aylardan hiçbir farkı yoktur. Hz. Peygamber (s.a.s.) böyle bir anlayışı reddetmiş ve "Safer ayında uğursuzluk yoktur" buyurmuştur (Buhari, Tıb, 19).

SAFER AYI TARİHLERİ 2024, ANLAMI VE FAZİLETLERİ || Diyanet takvimi ile Safer ayı hangi tarihte başlıyor ve bitiyor, nasıl ibadet edilir?

SAFER AYI İBADETLERİ NELER?

Yine Diyanet'ten alınan bilgilere göre Safer ayına has özel bir dua veya ibadet şekli de yoktur. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır.

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