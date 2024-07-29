Giriş Tarihi: 29.07.2024 17:39
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024
17:39
SAFER AYI TARİHLERİ 2024, ANLAMI VE FAZİLETLERİ || Diyanet takvimi ile Safer ayı hangi tarihte başlıyor ve bitiyor, nasıl ibadet edilir?
Safer ayı ne zaman başlıyor? Sorusu Muharrem ayının bitmesine kısa bir süre kala Müslümanlar tarafından araştırılmaya başladı. Muharrem ayından sonra gelen ve ikinci ay olan Safer ayı Müslümanlarca ibadetlerle geçirilecek. Safer ayının anlamı, önemi ve faziletleri sorgulanıyor. Peki, Safer ayı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor, nasıl ibadet edilir? İşte detaylar