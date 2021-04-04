Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs risk haritasını açıkladı! İl il korona risk haritası 27 Mart-2 Nisan 2021!

Koronavirüs salgını ile mücadele devam ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabından il il koronavirüs risk haritasını açıkladı. 27 Mart-2 Nisan tarihli verilere göre; İstanbul'daki artış yükselmeye devam ederken bilindiği üzere corona vaka sayısındaki artış da sürmeye devam ediyor. "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritamızın güncel hali. Durumu lehimize çevirmek elimizde." açıklamasını yapan Bakan Koca'nın ardından korona risk haritası gündeme geldi. Aynı zamanda geçtiğimiz haftaya göre artış gösteren vaka haritasında; Samsun, İstanbul ve Yalova koronavirüs vaka sayısı en çok artan iller arasında yerini aldı. İşte il il korona risk haritası!