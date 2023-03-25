Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı başvuru ekranı İŞKUR 2023: 10 bin 900 Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

10 bin 900 Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler soruları arama geçmişlerindeki yerini koruyor. Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. İlana göre, Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere güvenlik ve temizlik görevlisi, hasta karşılama personeli gibi pek çok kadro için 10 bin 900 sürekli işçi alımı yapılacak. 22 Mart'ta başlayan başvuru işlemleri 27 Mart tarihinde sona erecek. KPSS şartı aranmadığı belirtilen alımlar için başvurular İŞKUR sitesi üzerinden gerçekleştiriliyor. Peki, 10 bin 900 Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte, İŞKUR ile 2023 Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru şartları, ekranı, kadro ve branş dağılımı hakkında detaylı bilgiler.