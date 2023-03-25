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Haberler Yaşam Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı başvuru ekranı İŞKUR 2023: 10 bin 900 Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?
Giriş Tarihi: 25.03.2023 01:18 Güncelleme Tarihi: 25.03.2023 01:18

Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı başvuru ekranı İŞKUR 2023: 10 bin 900 Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

10 bin 900 Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru şartları, kadro ve branş dağılımı araştırılıyor. 2. etap personel ve işçi alımına ilişkin açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 31.600 sözleşmeli sağlık personeli ve 10.900 sürekli işçi istihdam edileceğini bildirmişti. Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı ilanı Resmi Gazete'de yayınlandı. Böylece başvurular başladı. Bu noktada bakanlık bünyesinde çalışmak isteyen adaylar, ''10 bin 900 Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?'' sorularına yanıt arıyor. Şartları taşıyan kişiler, başvurularını Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden yapabilecek. İşte, 2023 İŞKUR ile Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı başvuru ekranı ve kadro branş dağılımı hakkında tüm merak edilenler…

Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı başvuru ekranı İŞKUR 2023: 10 bin 900 Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

10 bin 900 Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler soruları arama geçmişlerindeki yerini koruyor. Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. İlana göre, Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere güvenlik ve temizlik görevlisi, hasta karşılama personeli gibi pek çok kadro için 10 bin 900 sürekli işçi alımı yapılacak. 22 Mart'ta başlayan başvuru işlemleri 27 Mart tarihinde sona erecek. KPSS şartı aranmadığı belirtilen alımlar için başvurular İŞKUR sitesi üzerinden gerçekleştiriliyor. Peki, 10 bin 900 Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte, İŞKUR ile 2023 Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru şartları, ekranı, kadro ve branş dağılımı hakkında detaylı bilgiler.

Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı başvuru ekranı İŞKUR 2023: 10 bin 900 Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

BAKAN KOCA'DAN 2. PERSONEL ALIMI MÜJDESİ!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kadro bekleyen sağlık çalışanlarına müjdeli haber vermişti.

Bakan Koca, açıklamasında Sağlık Bakanlığı 2. etap personel ve işçi alımı sürecine değindi.

Buna göre, Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alımı başvuru kılavuzu İŞKUR ile paylaşıldı. Tercih kılavuzu da ÖSYM'ye gönderildi.

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Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı başvuru ekranı İŞKUR 2023: 10 bin 900 Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

SAĞLIK BAKANLIĞI 2. PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Bakan Koca, açıklamasında "İlan ettiğimiz 85 bin personelin 42 bin 500'ünün atamasını şimdi yapıyoruz. Diğer yarısını peşinden hemen alacağız" dedi.

Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı başvuru ekranı İŞKUR 2023: 10 bin 900 Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BRANŞ VE KONTENJAN DAĞILIMI 2023

Bakan Koca tarafından alıma dair detaylar paylaşıldı. Branş ve kontenjan dağılımı ise şöyle:

"KPSS ile 6.069 hemşire, 1.530 ebe, 1.494 sağlık lisansiyeri, 798 sağlık teknisyeni ve 21.709 sağlık teknikeri olmak üzere, toplam 31.600 sözleşmeli sağlık personeli ve ayrıca 10.900 sürekli işçi istihdam edilecektir. Alım süreçlerinin başlatılması için, başvuru kılavuzları İŞKUR'a ve tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM'ye gönderilmiştir. 42.500 yeni çalışma arkadaşımıza ve bakanlığımıza hayırlı olsun."

Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı başvuru ekranı İŞKUR 2023: 10 bin 900 Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

Sağlık Bakanlığı 31 bin 600 personel alımı başvuru tarihleri ile ilgili henüz açıklama gelmezken 10 bin 900 işçi alımı Resmi Gazete'de yayımlandı.

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