Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı başvuru ekranı İŞKUR 2023: 10 bin 900 Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

10 bin 900 Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru şartları, kadro ve branş dağılımı araştırılıyor. 2. etap personel ve işçi alımına ilişkin açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 31.600 sözleşmeli sağlık personeli ve 10.900 sürekli işçi istihdam edileceğini bildirmişti. Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı ilanı Resmi Gazete'de yayınlandı. Böylece başvurular başladı. Bu noktada bakanlık bünyesinde çalışmak isteyen adaylar, ''10 bin 900 Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?'' sorularına yanıt arıyor. Şartları taşıyan kişiler, başvurularını Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden yapabilecek. İşte, 2023 İŞKUR ile Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı başvuru ekranı ve kadro branş dağılımı hakkında tüm merak edilenler…