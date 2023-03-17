Sağlık Bakanlığı 12 bin 700 atama başvuru sonuçları sorgulama 2023: Sağlık Bakanlığı isteğe bağlı yer değişikliği atama kurası ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanlığı 12 bin 700 atama kura tarihleri ve başvuru sonuçları araştırmaları hız kazandı. Sağlık Bakanlığı tarafından deprem bölgesine 12 bin 700 atama yapılacağı açıklanmıştı. Bakan Koca, yaptığı açıklamada, "Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Maraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa için 71 ilden isteğe bağlı yer değişikliği kurası ile 12 bin 700 atama yapılacak" ifadelerini kullanmıştı. Atama başvuruları 15 Mart'ta sona ererken gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı isteğe bağlı yer değiştirme başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 Sağlık Bakanlığı atama kurası başvuru sonuçları sorgulama ekranı ve ayrıntılı bilgiler.