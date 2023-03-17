Sağlık Bakanlığı 12 bin 700 atama başvuru sonuçları sorgulama 2023: Sağlık Bakanlığı isteğe bağlı yer değişikliği atama kurası ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanlığı 12 bin 700 atama kura sonuçları sorgulama ekranı araştırılıyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaraları tüm hızıyla sarılırken afet bölgesine birçok sağlıkçı ataması yapılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değişikliği Kurası" ile depremin etkilediği Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa için 12 bin 700 atama yapılacağını bildirmişti. İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değişikliği Kurası için başvurular sona ererken adaylar ise bu noktada ''Sağlık Bakanlığı isteğe bağlı yer değişikliği başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?'' sorularına yanıt arıyor. İşte, 2023 Sağlık Bakanlığı isteğe bağlı yer değişikliği başvuru sonuçları sorgulama ekran…