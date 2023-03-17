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Haberler Yaşam Sağlık Bakanlığı 12 bin 700 atama başvuru sonuçları sorgulama 2023: Sağlık Bakanlığı isteğe bağlı yer değişikliği atama kurası ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 17.03.2023 17:33 Güncelleme Tarihi: 17.03.2023 17:33

Sağlık Bakanlığı 12 bin 700 atama başvuru sonuçları sorgulama 2023: Sağlık Bakanlığı isteğe bağlı yer değişikliği atama kurası ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanlığı 12 bin 700 atama kura tarihleri ve başvuru sonuçları araştırmaları hız kazandı. Sağlık Bakanlığı tarafından deprem bölgesine 12 bin 700 atama yapılacağı açıklanmıştı. Bakan Koca, yaptığı açıklamada, "Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Maraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa için 71 ilden isteğe bağlı yer değişikliği kurası ile 12 bin 700 atama yapılacak" ifadelerini kullanmıştı. Atama başvuruları 15 Mart'ta sona ererken gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı isteğe bağlı yer değiştirme başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 Sağlık Bakanlığı atama kurası başvuru sonuçları sorgulama ekranı ve ayrıntılı bilgiler.

Sağlık Bakanlığı 12 bin 700 atama sonuçları sorgulama 2023: Sağlık Bakanlığı isteğe bağlı yer değişikliği atama kurası ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanlığı 12 bin 700 atama kura sonuçları sorgulama ekranı araştırılıyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaraları tüm hızıyla sarılırken afet bölgesine birçok sağlıkçı ataması yapılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değişikliği Kurası" ile depremin etkilediği Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa için 12 bin 700 atama yapılacağını bildirmişti. İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değişikliği Kurası için başvurular sona ererken adaylar ise bu noktada ''Sağlık Bakanlığı isteğe bağlı yer değişikliği başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?'' sorularına yanıt arıyor. İşte, 2023 Sağlık Bakanlığı isteğe bağlı yer değişikliği başvuru sonuçları sorgulama ekran…

Sağlık Bakanlığı 12 bin 700 atama sonuçları sorgulama 2023: Sağlık Bakanlığı isteğe bağlı yer değişikliği atama kurası ne zaman yapılacak?

BAKAN KOCA DUYURDU: SAĞLIK BAKANLIĞI 12 BİN 700 ATAMA YAPACAK

Yüzyılın felaketi olarak değerlendirilen 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bölgede sağlık hizmeti hız kesmeden devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden depremden etkilenen 10 ilden birinde hizmet için isteğe bağlı yer değişikliği kurasına yönelik açıklamada bulundu.

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Sağlık Bakanlığı 12 bin 700 atama sonuçları sorgulama 2023: Sağlık Bakanlığı isteğe bağlı yer değişikliği atama kurası ne zaman yapılacak?

"12 BİN 700 ATAMA YAPILACAK"

Bakan Koca, depremin etkilediği Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa için diğer 71 ilden isteğe bağlı yer değişikliği kurası ile 12 bin 700 atama yapılacağını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı 12 bin 700 atama sonuçları sorgulama 2023: Sağlık Bakanlığı isteğe bağlı yer değişikliği atama kurası ne zaman yapılacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA BRANŞ VE KONTENJAN DAĞILIMI

Bakan Koca paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi:

''Depremin etkilediği Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa için diğer 71 ilden, isteğe bağlı yer değişikliği kurası ile 12.700 atama yapılacak.

İsteğe bağlı atamalardan 1.881'i uzman hekim, 249'u hekim, 146'sı uzman diş hekimi, 232'si diş hekimi, 81'i eczacı, 4.255'i hemşire, 1.302'si ebe, 4.024'ü sağlık memuru ve teknikeri, 530'u diğer gruplardaki sağlık personeli atamasıdır.

Sağlık Bakanlığı 12 bin 700 atama sonuçları sorgulama 2023: Sağlık Bakanlığı isteğe bağlı yer değişikliği atama kurası ne zaman yapılacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI SONA ERDİ!

Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği çerçevesindeki İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değişikliği Kurası için başvurular Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılıyor. Son gün 15 Mart.

Yerleştirmeler 30 Mart'ta noter huzurunda yapılacak. Yerleştirmede öncelik, sırasıyla, hizmet puanı ve hizmet süresi daha yüksek personelde olacak. Hizmet puanı ve hizmet süresi aynı olanlar arasında tercih kurayla belirlenecek.

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