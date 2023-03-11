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Haberler Yaşam Sağlık Bakanlığı 12 bin 700 atama yapacak! 2023 Sağlık Bakanlığı isteğe bağlı yer değişikliği başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?
Giriş Tarihi: 11.03.2023 12:31 Güncelleme Tarihi: 11.03.2023 12:31

Sağlık Bakanlığı 12 bin 700 atama yapacak! 2023 Sağlık Bakanlığı isteğe bağlı yer değişikliği başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

Sağlık Bakanlığı 12 bin 700 atama yapacak! Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Çok sayıda binanın yıkıldığı ve ağır hasar aldığı deprem felaketinin yaraları sarılmaya devam ederken Sağlık Bakanlığı deprem bölgesine 12 bin 700 atama yapılacağını duyurdu. Bakan Koca, yaptığı açıklamada, "Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Maraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa için 71 ilden isteğe bağlı yer değişikliği kurası ile 12 bin 700 atama yapılacak" dedi. Peki, Sağlık Bakanlığı yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte, 2023 Sağlık Bakanlığı isteğe bağlı yer değişikliği başvuru ekranı ve tüm detaylar…

Sağlık Bakanlığı 12 bin 700 atama yapacak! 2023 Sağlık Bakanlığı isteğe bağlı yer değişikliği başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

Sağlık Bakanlığı 12 bin 700 atama başvuru ekranı, şartları, branş dağılımı sorgulamaları başladı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaraları tüm hızıyla sarılırken afet bölgesine birçok sağlıkçı ataması yapılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değişikliği Kurası" ile depremin etkilediği Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa için 12 bin 700 atama yapılacağını duyurdu. Peki, Sağlık Bakanlığı isteğe bağlı yer değişikliği başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte, 2023 Sağlık Bakanlığı isteğe bağlı yer değişikliği başvuru şartları, kadro ve branş dağılımı hakkında o açıklama…

Sağlık Bakanlığı 12 bin 700 atama yapacak! 2023 Sağlık Bakanlığı isteğe bağlı yer değişikliği başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

SON DAKİKA | BAKAN KOCA DUYURDU: SAĞLIK BAKANLIĞI DEPREM BÖLGESİNE 12 BİN 700 ATAMA YAPACAK

Yüzyılın felaketi olarak değerlendirilen 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bölgede sağlık hizmeti hız kesmeden devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden depremden etkilenen 10 ilden birinde hizmet için isteğe bağlı yer değişikliği kurasına yönelik açıklamada bulundu.

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Sağlık Bakanlığı 12 bin 700 atama yapacak! 2023 Sağlık Bakanlığı isteğe bağlı yer değişikliği başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

"12 BİN 700 ATAMA YAPILACAK"

Bakan Koca, depremin etkilediği Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa için diğer 71 ilden isteğe bağlı yer değişikliği kurası ile 12 bin 700 atama yapılacağını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı 12 bin 700 atama yapacak! 2023 Sağlık Bakanlığı isteğe bağlı yer değişikliği başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA BRANŞ VE KONTENJAN DAĞILIMI

Bakan Koca paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi:

''Depremin etkilediği Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa için diğer 71 ilden, isteğe bağlı yer değişikliği kurası ile 12.700 atama yapılacak.

İsteğe bağlı atamalardan 1.881'i uzman hekim, 249'u hekim, 146'sı uzman diş hekimi, 232'si diş hekimi, 81'i eczacı, 4.255'i hemşire, 1.302'si ebe, 4.024'ü sağlık memuru ve teknikeri, 530'u diğer gruplardaki sağlık personeli atamasıdır.

Sağlık Bakanlığı 12 bin 700 atama yapacak! 2023 Sağlık Bakanlığı isteğe bağlı yer değişikliği başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

SAĞLIK BAKANLIĞI İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR, ŞARTLARI NELER?

Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği çerçevesindeki İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değişikliği Kurası için başvurular Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılıyor. Son gün 15 Mart.

Yerleştirmeler 30 Martta noter huzurunda yapılacak. Yerleştirmede öncelik, sırasıyla, hizmet puanı ve hizmet süresi daha yüksek personelde olacak. Hizmet puanı ve hizmet süresi aynı olanlar arasında tercih kurayla belirlenecek.

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