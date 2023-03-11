Haberler Yaşam Sağlık Bakanlığı 12 bin 700 atama yapacak! 2023 Sağlık Bakanlığı isteğe bağlı yer değişikliği başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

Giriş Tarihi: 11.03.2023 12:31 Güncelleme Tarihi: 11.03.2023 12:31

Sağlık Bakanlığı 12 bin 700 atama yapacak! 2023 Sağlık Bakanlığı isteğe bağlı yer değişikliği başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

Sağlık Bakanlığı 12 bin 700 atama yapacak! Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Çok sayıda binanın yıkıldığı ve ağır hasar aldığı deprem felaketinin yaraları sarılmaya devam ederken Sağlık Bakanlığı deprem bölgesine 12 bin 700 atama yapılacağını duyurdu. Bakan Koca, yaptığı açıklamada, "Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Maraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa için 71 ilden isteğe bağlı yer değişikliği kurası ile 12 bin 700 atama yapılacak" dedi. Peki, Sağlık Bakanlığı yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte, 2023 Sağlık Bakanlığı isteğe bağlı yer değişikliği başvuru ekranı ve tüm detaylar…