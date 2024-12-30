Haberler
Yaşam
SAĞLIK BAKANLIĞI 120. DÖNEM DHY KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE: Sağlık Bakanlığı DHY kurası ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 30.12.2024 07:06
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024
07:06
SAĞLIK BAKANLIĞI 120. DÖNEM DHY KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE: Sağlık Bakanlığı DHY kurası ne zaman, saat kaçta?
Sağlık DHY kura çekimi canlı izle ekranı ve sonuçları sorgulanıyor. 120. DHY (Dönem Devlet Hizmetleri Yükümlülüğü) kurası için ön başvurular 29 Kasım- 2 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirildi. Tıp fakültesinden mezun olan ve uzmanlık eğitimini tamamlamış olan doktorların ataması belirlenen takvime göre yapılacak. Kuralar noter huzurunda gerçekleştirilecek. Peki 120. DHY kura çekim çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte canlı izle ekranı