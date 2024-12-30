SAĞLIK BAKANLIĞI 120. DÖNEM DHY KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE: Sağlık Bakanlığı DHY kurası ne zaman, saat kaçta?

Sağlık Bakanlığı 120.DHY kura çekimi başvurularını gerçekleştiren adaylar tarafından sorgulanıyor. Kura sonuçları ve nihai isim listeleri kuranın ardından Bakanlık tarafından ilan edilecek. Kurayı izlemek ve sonuçları takip etmek isteyenler canlı izle araştırmalarına başladı. Peki Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar