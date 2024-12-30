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Haberler Yaşam SAĞLIK BAKANLIĞI 120. DÖNEM DHY KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE: Sağlık Bakanlığı DHY kurası ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 30.12.2024 07:06 Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 07:06

SAĞLIK BAKANLIĞI 120. DÖNEM DHY KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE: Sağlık Bakanlığı DHY kurası ne zaman, saat kaçta?

Sağlık DHY kura çekimi canlı izle ekranı ve sonuçları sorgulanıyor. 120. DHY (Dönem Devlet Hizmetleri Yükümlülüğü) kurası için ön başvurular 29 Kasım- 2 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirildi. Tıp fakültesinden mezun olan ve uzmanlık eğitimini tamamlamış olan doktorların ataması belirlenen takvime göre yapılacak. Kuralar noter huzurunda gerçekleştirilecek. Peki 120. DHY kura çekim çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte canlı izle ekranı

SAĞLIK BAKANLIĞI 120. DÖNEM DHY KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE: Sağlık Bakanlığı DHY kurası ne zaman, saat kaçta?

Sağlık Bakanlığı 120.DHY kura çekimi başvurularını gerçekleştiren adaylar tarafından sorgulanıyor. Kura sonuçları ve nihai isim listeleri kuranın ardından Bakanlık tarafından ilan edilecek. Kurayı izlemek ve sonuçları takip etmek isteyenler canlı izle araştırmalarına başladı. Peki Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar

SAĞLIK BAKANLIĞI 120. DÖNEM DHY KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE: Sağlık Bakanlığı DHY kurası ne zaman, saat kaçta?

120. DÖNEM DHY KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Sağlık Bakanlığı tarafından 120. dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kura çekimi 29 Aralık 2024 Pazartesi saat 10:30'da başlayacak. Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde yapılacak kura çekimi noter huzurunda tamamlanacak.

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SAĞLIK BAKANLIĞI 120. DÖNEM DHY KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE: Sağlık Bakanlığı DHY kurası ne zaman, saat kaçta?

DHY KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN EKRANI

Kura çekilişi Bakanlığın Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Kura çekimine katılımcı alınmayacak.

DHY 120. DÖNEM KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SAĞLIK BAKANLIĞI 120. DÖNEM DHY KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE: Sağlık Bakanlığı DHY kurası ne zaman, saat kaçta?

KURA SONUÇLARI VE NİHAİ LİSTE NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından atama sonuçları ve nihai isim listesi Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yayınlanacak. Adaylar, kura sonuçlarını doğrudan Bakanlığın ilgili ekranından öğrenebilecek.

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SAĞLIK BAKANLIĞI 120. DÖNEM DHY KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE: Sağlık Bakanlığı DHY kurası ne zaman, saat kaçta?

GÖREVE BAŞLARKEN TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER NELER?
1) Mal Bildirim Formu
2) Vesikalık Fotoğraf (6 adet, son altı ay içerisinde çekilmiş)
3) Askerlik Durum Belgesi
4) Adli Sicil Belgesi veya Adli Sicil Beyan Dilekçesi
5) Sağlık Raporu (657 sayılı Kanunun 48 inci maddesi hükmü gereği hekimlik yapabileceğine dair tek hekimden alınan Sağlık Raporu)
6) Mazeret sonucu yerleşenler, mazeret ön başvuruları için sisteme yüklemiş oldukları belgelerin asıllarını göreve başladıkları birime teslim edecekler.

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