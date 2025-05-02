SAĞLIK BAKANLIĞI 15 BİN 342 PERSONEL ALIMI SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 personel alımı başvuruları başladı mı?

Sağlık Bakanlığı, KPSS puanıyla 15.342 sözleşmeli personel alımı yapacak. Hemşire, ebe, psikolog, diyetisyen, büro personeli, fizyoterapist ve sağlık teknikeri gibi branşlarda merkez ve taşra teşkilatlarına atama yapılacak. Kontenjanlar; ortaöğretim 1.509, önlisans 5.199, lisans 8.634 olarak belirlendi. Yerleştirmeler ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek. Peki; Sağlık Bakanlığı 15342 personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte, Sağlık Bakanlığı personel alımı kılavuzu, kadro ve branş bilgileri hakkında detaylar.