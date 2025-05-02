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SAĞLIK BAKANLIĞI 15 BİN 342 PERSONEL ALIMI SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 personel alımı başvuruları başladı mı?
Giriş Tarihi: 02.05.2025 11:37
Güncelleme Tarihi: 02.05.2025
11:37
SAĞLIK BAKANLIĞI 15 BİN 342 PERSONEL ALIMI SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 personel alımı başvuruları başladı mı?
Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 sözleşmeli personel alımı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Bakanlık, merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere hemşire, ebe, psikolog, diyetisyen, büro personeli, fizyoterapist ve sağlık teknikeri gibi çeşitli kadrolarda 15.342 yeni personel alacak. Ortaöğretim için 1.509, önlisans için 5.199, lisans için ise 8.634 kontenjan ayrıldı. Atamalar ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile yapılacak. Peki, Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 personel alımı başvuruları ne zaman, kadro ve branş dağılımı belli oldu mu? İşte, Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru kılavuzu, şartları ve tarihleri hakkında detaylar.