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Haberler Yaşam SAĞLIK BAKANLIĞI 15 BİN 342 PERSONEL ALIMI SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 personel alımı başvuruları başladı mı?
Giriş Tarihi: 02.05.2025 11:37 Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 11:37

SAĞLIK BAKANLIĞI 15 BİN 342 PERSONEL ALIMI SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 personel alımı başvuruları başladı mı?

Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 sözleşmeli personel alımı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Bakanlık, merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere hemşire, ebe, psikolog, diyetisyen, büro personeli, fizyoterapist ve sağlık teknikeri gibi çeşitli kadrolarda 15.342 yeni personel alacak. Ortaöğretim için 1.509, önlisans için 5.199, lisans için ise 8.634 kontenjan ayrıldı. Atamalar ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile yapılacak. Peki, Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 personel alımı başvuruları ne zaman, kadro ve branş dağılımı belli oldu mu? İşte, Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru kılavuzu, şartları ve tarihleri hakkında detaylar.

SAĞLIK BAKANLIĞI 15 BİN 342 PERSONEL ALIMI SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 personel alımı başvuruları başladı mı?

Sağlık Bakanlığı, KPSS puanıyla 15.342 sözleşmeli personel alımı yapacak. Hemşire, ebe, psikolog, diyetisyen, büro personeli, fizyoterapist ve sağlık teknikeri gibi branşlarda merkez ve taşra teşkilatlarına atama yapılacak. Kontenjanlar; ortaöğretim 1.509, önlisans 5.199, lisans 8.634 olarak belirlendi. Yerleştirmeler ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek. Peki; Sağlık Bakanlığı 15342 personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte, Sağlık Bakanlığı personel alımı kılavuzu, kadro ve branş bilgileri hakkında detaylar.

SAĞLIK BAKANLIĞI 15 BİN 342 PERSONEL ALIMI SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 personel alımı başvuruları başladı mı?

SAĞLIK BAKANLIĞI 15 BİN 342 PERSONEL ALIMI YAPACAK!

Resmi Gazete'nin bugünkü yayımlanan sayısında yer alan Sağlık Bakanlığının ilanına göre, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 15 bin 342 sözleşmeli personel, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirmeyle alınacak.

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SAĞLIK BAKANLIĞI 15 BİN 342 PERSONEL ALIMI SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 personel alımı başvuruları başladı mı?

BAŞVURULAR BUGÜN BAŞLIYOR!

Adaylar başvurularını, 2-8 Mayıs tarihlerinde, tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden TC kimlik numarası ve şifresini girerek yapılabilecek.

ÖSYM veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI 15 BİN 342 PERSONEL ALIMI SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 personel alımı başvuruları başladı mı?

BRANŞ VE KONTENJAN DAĞILIMI

Sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının unvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre dağılımlarına ilişkin detaylar Resmi Gazete ile belli oldu.

İşte, branş ve kontenjanlar...

SAĞLIK BAKANLIĞI 15 BİN 342 PERSONEL ALIMI SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 personel alımı başvuruları başladı mı?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?
Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ais.osym.gov.tr adresinden gerçekleştirilecek. Elektronik ortamda başvurular yapılacak. Yerleştirme işlemleri ise ÖSYM tarafından merkezi olarak gerçekleştirilecek.

Bakan Memişoğlu, atamaların KPSS puan üstünlüğüne göre yapılacağını aktarmıştı. Adayların aynı puanda olması durumunda mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması durumunda ise yaşı büyük olana öncelik sağlanacak.