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Giriş Tarihi: 29.04.2025 14:25 Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 14:25

Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı başvuruları: Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman, kadro-branş dağılımı nasıl?

Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı başvuruları ile son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Bakanlık 2025 yılı içerisinde 37 bin personel alımı yapacak. Sağlık Bakanı Memişoğlu ilk etapta 19 bin personel alımı gerçekleştireceklerini duyurdu. Peki, 2025 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman, kadro ve branş dağılımı belli oldu mu, şartları neler? İşte, detaylar.

Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı başvuruları: Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman, kadro-branş dağılımı nasıl?

Sağlık Bakanlığı bünyesindeki personel ihtiyacını karşılamak amacıyla 2025 yılı içinde toplamda 37 bin sağlık çalışanı alımı gerçekleştirecek. Hekim dışı personel istihdamı iki ayrı etapta yapılacak. İlk etap olan 19 bin kişilik alım süreci Mayıs ayında tamamlanacak. Gözler şimdi Sağlık Bakanlığı'nın yayımlayacağı personel alımı kılavuzuna çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? İşte, detaylar.

Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı başvuruları: Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman, kadro-branş dağılımı nasıl?

SAĞLIK BAKANLIĞI 37 BİN PERSONEL ALIMI 2 AŞAMADA YAPILACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde "2025 senesi içinde sağlık teşkilatımızı, istihdam edeceğimiz 37 bin hekim dışı yeni personel ile daha da güçlendireceğiz." açıklamasında bulunmuştu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan alıma ilişkin açıklama geldi. Bakan Memişoğlu'nun açıklamasına göre, 37 bin personel alımı 2 aşamada gerçekleştirilecek.

İlk aşamada Mayıs ayında 19 bin personel alımı yapılacak. İkinci aşamada Eylül ayında 18 bin personel için ilana çıkılacak.

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Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı başvuruları: Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman, kadro-branş dağılımı nasıl?

BAKAN MEMİŞOĞLU'NDAN PERSONEL ALIMI DUYURUSU

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, personel alımına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Toplamda 37 bin kadro aldık. Önümüzdeki hafta hangi hastanede ne kadar personele ihtiyacımız var, kadroları ilan edeceğiz. Pazartesi itibarıyla ÖSYM'ye yolluyoruz. Mayıs'ta 19 bin atama yapacağız. İkinci etapta Eylül ayında kalan 18 bin atama için ilana çıkmış olacağız. Kılavuz, önümüzdeki hafta yayımlanmış olacak. Diyetisyen, sağlık yönetimi, hemşire, sağlık mesleklerinin hepsi olacak. KPSS'ye göre onların atamaları yapılacak."

Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı başvuruları: Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman, kadro-branş dağılımı nasıl?

19 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN, BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı başvuru kılavuzu henüz yayımlanmadı. Gün içerisinde ÖSYM tarafından kılavuzun yayımlanması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı başvuruları: Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman, kadro-branş dağılımı nasıl?

19 BİN PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?
Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı kapsamında kadro ve branş dağılımı ÖSYM tarafından kılavuzun yayımlanmasının ardından belli olacak.