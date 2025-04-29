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Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı başvuruları: Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman, kadro-branş dağılımı nasıl?
Giriş Tarihi: 29.04.2025 14:25
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025
14:25
Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı başvuruları ile son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Bakanlık 2025 yılı içerisinde 37 bin personel alımı yapacak. Sağlık Bakanı Memişoğlu ilk etapta 19 bin personel alımı gerçekleştireceklerini duyurdu. Peki, 2025 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman, kadro ve branş dağılımı belli oldu mu, şartları neler? İşte, detaylar.