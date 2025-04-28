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Giriş Tarihi: 28.04.2025 10:05 Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 10:05

Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı son dakika: Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?

Sağlık Bakanlığı 37 bin hekim dışı personel alımının ilk aşaması olarak 19 bin personel alımını başlatmaya hazırlanıyor. Bakan Kemal Memişoğlu'nun açıklamalarına göre, personel alımı iki aşamalı olarak yapılacak. İlk aşamada 19 bin, ikinci aşamada ise 18 bin personel alınacak. Peki, 2025 Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı başvuruları ne zaman, başvuru kılavuzu yayımlandı mı? İşte, Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı başvuru kılavuzu, kadro ve branş dağılımı hakkında tüm detaylar...

Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı son dakika: Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?

Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Bakanlık bünyesinde yürütülen 37 bin hekim dışı personel alımı iki aşamada gerçekleşecek. Mayıs ayında 19 bin personel alımı için süreç tamamlanacak. Peki, Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı? Hangi kadro ve branşlara alım yapılacak? İşte, detaylar.

Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı son dakika: Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?

37 BİN PERSONEL ALIMI 2 AŞAMADA YAPILACAK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık çalışanı kadrosunu 37 bin hekim dışı personelle güçlendirileceğini geçtiğimiz haftalarda müjdelemişti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tarafından yapılan açıklama sonrasında ise 37 bin personel alımına ilişkin başvuru kılavuzunun yayımlanacağı tarih belli oldu.

Bakan Memişoğlu'nun açıklamalarına göre, 37 bin personel alımı 2 aşamada yapılacak.

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Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı son dakika: Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?

BAKAN MEMİŞOĞLU'NDAN PERSONEL ALIMI DUYURUSU
Bakan Memişoğlu, sağlık personeli atamasına ilişkin yeni açıklamalarda bulundu ve beklenen tarihi açıkladı. Memişoğlu açıklamasında şunları söyledi;

"37 bin kadro aldık, önümüzdeki hafta hangi hastanede ne kadar personele ne kadar ihtiyacımız var, ilan edeceğiz. ÖSYM'ye yolluyoruz pazartesi itibarıyla. Mayısta 19 bin alacağız, 18 bin için de eylülde ilana çıkmış olacağız. Kılavuz, önümüzdeki hafta yayımlanmış olacak. Diyetisyen, sağlık yönetimi, hemşire, sağlık mesleklerinin hepsi olacak. KPSS'ye göre onların atamaları yapılacak."

Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı son dakika: Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?

19 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
Sağlık Bakanlığı tarafından ilk aşamada mayıs ayında 19 bin personel alımı yapılacak. Bakanlık tarafından başvuru kılavuzu 28 Nisan'da ÖSYM'ye gönderilecek. Böylelikle ilk aşamada 19 bin personel alımı için ilan ve başvuru kılavuzu yayımlanacak.

Buna göre; Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımına ilişkin başvuru kılavuzunun 28 Nisan 2025 Pazartesi günü ÖSYM tarafından yayımlanması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı son dakika: Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?

18 BİN PERSONEL ALIMI EYLÜL'DE
Sağlık Bakanlığı tarafından 19 bin personel alımının tamamlanmasıyla birlikte ise ikinci aşama için sürece girilecek. Mayıs ayında yapılacak olan ilk personel alımının ardından, 18 bin personel alımı için ilan eylül ayında yayımlanacak.