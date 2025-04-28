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Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı son dakika: Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?
Giriş Tarihi: 28.04.2025 10:05
Güncelleme Tarihi: 28.04.2025
10:05
Sağlık Bakanlığı 37 bin hekim dışı personel alımının ilk aşaması olarak 19 bin personel alımını başlatmaya hazırlanıyor. Bakan Kemal Memişoğlu'nun açıklamalarına göre, personel alımı iki aşamalı olarak yapılacak. İlk aşamada 19 bin, ikinci aşamada ise 18 bin personel alınacak. Peki, 2025 Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı başvuruları ne zaman, başvuru kılavuzu yayımlandı mı? İşte, Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı başvuru kılavuzu, kadro ve branş dağılımı hakkında tüm detaylar...