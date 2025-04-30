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Giriş Tarihi: 30.04.2025 10:23 Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 10:25

Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı başvuru kılavuzu yayımlandı mı? Gözler ÖSYM'de! Kadro-branş dağılımı açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı 37 bin hekim dışı personel alımının detayları Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tarafından yapılan açıklama ile belli oldu. Memişoğlu'nun açıklamalarına göre, 37 bin personel alımı 2 aşamada gerçekleşecek. İlk aşama Mayıs ayında olurken, ikinci aşamanın ise eylül ayında gerçekleşmesi bekleniyor. Atamalar KPSS puanına göre yapılacak ve kılavuz ÖSYM tarafından yayımlanacak. Peki, Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı başvuru kılavuzu yayımlandı mı, kadro-branş dağılımı belli oldu mu? İşte, detaylar...

Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı başvuru kılavuzu yayımlandı mı? Gözler ÖSYM’de! Kadro-branş dağılımı açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı 19 Bin personel alımı için geri sayım başladı. Konu hakkında Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun açıklamalarına göre Mayıs ayında yapılacak olan ilk personel alımının ardından, 18 bin personel alımı için ilan 2025 Eylül ayında yayımlanacak. Peki, Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı ne zaman, başvuru kılavuzu yayımlandı mı? İşte, detaylar...

Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı başvuru kılavuzu yayımlandı mı? Gözler ÖSYM’de! Kadro-branş dağılımı açıklandı mı?

37 BİN PERSONEL ALIMI 2 AŞAMADA YAPILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık çalışanı kadrosunu 37 bin hekim dışı personelle güçlendirileceğini geçtiğimiz haftalarda müjdelemişti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tarafından yapılan açıklama sonrasında ise 37 bin personel alımına ilişkin başvuru kılavuzunun yayımlanacağı tarih belli oldu.

Bakan Memişoğlu'nun açıklamalarına göre, 37 bin personel alımı 2 aşamada yapılacak.

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Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı başvuru kılavuzu yayımlandı mı? Gözler ÖSYM’de! Kadro-branş dağılımı açıklandı mı?

BAKAN MEMİŞOĞLU'NDAN PERSONEL ALIMI DUYURUSU

Bakan Memişoğlu, sağlık personeli atamasına ilişkin yeni açıklamalarda bulundu ve beklenen tarihi açıkladı. Memişoğlu açıklamasında şunları söyledi;

"37 bin kadro aldık, önümüzdeki hafta hangi hastanede ne kadar personele ne kadar ihtiyacımız var, ilan edeceğiz. ÖSYM'ye yolluyoruz pazartesi itibarıyla. Mayısta 19 bin alacağız, 18 bin için de eylülde ilana çıkmış olacağız. Kılavuz, önümüzdeki hafta yayımlanmış olacak. Diyetisyen, sağlık yönetimi, hemşire, sağlık mesleklerinin hepsi olacak. KPSS'ye göre onların atamaları yapılacak."

Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı başvuru kılavuzu yayımlandı mı? Gözler ÖSYM’de! Kadro-branş dağılımı açıklandı mı?

19 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımına ilişkin başvuruların 28 Nisan tarihinde yayımlanacak olan başvuru kılavuzu ile başlaması bekleniyordu. Ancak ÖSYM tarafından Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımına ilişkin kılavuz henüz yayımlanmadı. Başvuru kılavuzunun en geç 5 Mayıs Pazartesi günü açıklanması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı başvuru kılavuzu yayımlandı mı? Gözler ÖSYM’de! Kadro-branş dağılımı açıklandı mı?

18 BİN PERSONEL ALIMI EYLÜL'DE

Sağlık Bakanlığı tarafından 19 bin personel alımının tamamlanmasıyla birlikte ise ikinci aşama için sürece girilecek. Mayıs ayında yapılacak olan ilk personel alımının ardından, 18 bin personel alımı için ilan eylül ayında yayımlanacak.