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Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı başvuru kılavuzu yayımlandı mı? Gözler ÖSYM'de! Kadro-branş dağılımı açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 30.04.2025 10:23
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025
10:25
Sağlık Bakanlığı 37 bin hekim dışı personel alımının detayları Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tarafından yapılan açıklama ile belli oldu. Memişoğlu'nun açıklamalarına göre, 37 bin personel alımı 2 aşamada gerçekleşecek. İlk aşama Mayıs ayında olurken, ikinci aşamanın ise eylül ayında gerçekleşmesi bekleniyor. Atamalar KPSS puanına göre yapılacak ve kılavuz ÖSYM tarafından yayımlanacak. Peki, Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı başvuru kılavuzu yayımlandı mı, kadro-branş dağılımı belli oldu mu? İşte, detaylar...