Sağlık Bakanlığı personel alımı 2. etap tarihleri, kontenjanları ve branş dağılımı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Bakan Koca, Bakanlık bünyesine 85 bin personel alımının iki etap şeklinde yapılacağını açıklamıştı. İlk etapta 42 bin 500 personel alım sürecinin sona ermesiyle beraber Sağlık Bakanlığı ikinci alım için gözler gelecek resmi açıklamalara çevrildi. Bu noktada Bakanlık bünyesinde hemşire, doktor, tekniker, teknisyen ve diğer branşlarda çalışmak isteyen sağlık bölümü mezunları, ''Sağlık Bakanlığı 2. alım ne zaman yapılacak, tarihi açıklandı mı? 85 bin Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı kontenjanları belli oldu mu?'' sorularına yanıt arıyor. İşte, kadro ve kontenjanlara ilişkin ayrıntılı bilgiler…