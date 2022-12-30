SAĞLIK BAKANLIĞI 2. ALIM NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı 2. alım tarihleri ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Bakanlık bünyesine alım yapılacak kadrolar ve branş dağılımları ilk olarak ÖSYM'ye bildirilecek.

Ardından ÖSYM boş kontenjan ve kadro bilgisine göre tercih kılavuzunu hazırlayacak. Tercih kılavuzunun duyurulması ile beraber 2. alım tarihleri belli olacak. Tercihlerin tamamlanmasının ardından atama işlemleri yapılacak.