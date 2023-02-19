Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı ne zaman yapılacak? 2023 Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı başvuru kılavuzu yayınlandı mı, kadro ve branş dağılımı nasıl olacak?

PERSONEL ALIMINDA 1. ETAP TAMAMLANDI

Sağlık Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere ilk etapta 15 bin 537 tıbbi sekreter ve 5 bin 831 hemşire alımı olmak üzere toplamda 30 bin personel alımı gerçekleştirildi.

İkinci alımlarda ise ağırlıklı olarak teknisyen, hemşire ve tıbbi sekreter kadrolarına alım yapılması bekleniyor. Kontenjan ve branşlar ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuz ile birlikte netlik kazanacak.