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Giriş Tarihi: 19.02.2023 06:49 Güncelleme Tarihi: 19.02.2023 06:50

Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı ne zaman yapılacak? 2023 Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı başvuru kılavuzu yayınlandı mı, kadro ve branş dağılımı nasıl olacak?

Sağlık Bakanlığı 2. Personel alımı için heyecan dorukta. Daha önce 85 bin sağlık personeli alımının ilk etabını gerçekleştiren Bakanlık, ikinci etaba başlanacağını açıkladı. Bakanlık bünyesinde istihdam edilmek isteyen vatandaşlar, Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı ne zaman yapılacak sorusuyla araştırmaları hızlandırdı. İkinci etapta yapılacak olan 42 bin 500 personel alımı için 2023 Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı başvuru kılavuzu yayınlandı mı, kadro ve branş dağılımı nasıl olacak soruları yanıt arıyor. İşte konunun detayları.

Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı ne zaman yapılacak? 2023 Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı başvuru kılavuzu yayınlandı mı, kadro ve branş dağılımı nasıl olacak?

Geçtiğimiz aylarda 85 bin sağlık personeli alımının ilk yarısını gerçekleştiren Sağlık Bakanlığı personel alımında ikinci etaba geçiliyor. Bu hususta, Bakanlık bünyesinde istihdam edilmek isteyen sağlıkçılar "Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı ne zaman yapılacak" sorusuna yanıt arıyor. Yapılacak olan 42 bin 500 personel alımı için detaylar merak ediliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı başvuru kılavuzu yayınlandı mı, kadro ve branş dağılımı nasıl olacak? İşte konuyla ilgili açıklamalar.

Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı ne zaman yapılacak? 2023 Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı başvuru kılavuzu yayınlandı mı, kadro ve branş dağılımı nasıl olacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI'NA 42 BİN 500 PERSONEL ALINACAK!

Sağlık Bakanlığı tarafından 85 bin personel alımı için ilk etap geçtiğimiz aylarda tamamlanmıştı.

Bakan Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamalar sonrasında başvurular tamamlanmış ve 42 bin 500 alımı gerçekleştirilmişti.

Şimdi gözler personel alımının 2. etabına çevrildi.

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Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı ne zaman yapılacak? 2023 Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı başvuru kılavuzu yayınlandı mı, kadro ve branş dağılımı nasıl olacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI 2. PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "İlan ettiğimiz 85 bin personelin 42 bin 500'ünün atamasını şimdi yapıyoruz. Diğer yarısını peşinden hemen alacağız." ifadelerini kullanmıştı.

15 bin 537'si tıbbi sekreter ve 5 bin 831'i ise hemşirelerden oluşmak üzere toplamda 30 bin sözleşmeli personelin atamaları yapılmıştı.

Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapılır yapılmaz ayrıntıları haberimizden öğrenebilirsiniz.

Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı ne zaman yapılacak? 2023 Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı başvuru kılavuzu yayınlandı mı, kadro ve branş dağılımı nasıl olacak?

PERSONEL ALIMINDA 1. ETAP TAMAMLANDI

Sağlık Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere ilk etapta 15 bin 537 tıbbi sekreter ve 5 bin 831 hemşire alımı olmak üzere toplamda 30 bin personel alımı gerçekleştirildi.

İkinci alımlarda ise ağırlıklı olarak teknisyen, hemşire ve tıbbi sekreter kadrolarına alım yapılması bekleniyor. Kontenjan ve branşlar ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuz ile birlikte netlik kazanacak.

Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı ne zaman yapılacak? 2023 Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı başvuru kılavuzu yayınlandı mı, kadro ve branş dağılımı nasıl olacak?

İLK PERSONEL ALIMI BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI

Atama yapılan sözleşmeli sağlık personeli pozisyonların unvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre dağılımları şöyleydi:

"Biyolog 27 (Lisans), Çocuk Gelişimcisi 98 (Lisans), Dil ve Konuşma Terapisti 41 (Lisans), Diyetisyen 245 (Lisans), Ebe 1470 (Lisans), Fizyoterapist 490 (Lisans), Hemşire 4998 (Lisans), Hemşire 833 (Ortaöğretim), İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) 28 (Lisans), Odyolog 25 (Lisans), Perfüzyonist 25 (Lisans), Psikolog 245 (Lisans), Sağlık Fizikçisi 32 (Lisans), Sağlık Teknisyeni Anestezi 79 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Çevre Sağlığı 15 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni İlk ve Acil Yardım 520 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Laboratuvar 69 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Röntgen (Ortaöğretim) 89, Sağlık Teknikeri Adli Tıp 23 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ağız Diş Sağlığı 304 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ameliyat 147 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Anestezi 460 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Çevre Sağlığı 83 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Diş Protez 98 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Diyaliz 126 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Eczane 196 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Elektronörofizyoloji 25 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Evde Bakım 490 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Fizik Tedavi 177 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri İlk ve Acil Yardım 1098 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri İş ve Uğraşı Terapisi 49 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Laboratuvar 421 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Odyometri 114 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ortopedi 129 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Patolojik Anatomi 49 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Radyoterapi 27 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Röntgen 499 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Tıbbi Sekreter 15537 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Yaşlı Bakım 490 (Ön Lisans), Sosyal Çalışmacı 89 (Lisans), Toplam: 7813 (Lisans), 20582 (Ön Lisans), 1605 (Ortaöğretim), Genel Toplam: 30000."

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