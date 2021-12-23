Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alımı başvuru kılavuzu yayınlandı: Sağlık Bakanlığı 20 bin personel ataması ne zaman, başvuru şartları neler?

Sağlık Bakanlığı bünyesine yapılacak olan 20 bin personel alımı ile ilgili son dakika gelişmeleri ve detaylar vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Sağlık Bakanlığı bünyesine personel alımı yapılacağını duyurdu. Personel ataması için merakla beklenen başvuru kılavuzu ise yayınlandı. Bu noktada, Sağlık Bakanlığı 20 bin personel ataması ne zaman, başvuru şartları neler soruları araştırılıyor. İşte 2021 Sağlık Bakanlığı 20 bin personel ataması başvuru kılavuzu