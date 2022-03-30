Haberler Yaşam Sağlık Bakanlığı 2022 kura çekimi ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı ve işçi alımı kura çekimi ne zaman, hangi gün ve saat kaçta?

Giriş Tarihi: 30.03.2022 21:59 Güncelleme Tarihi: 30.03.2022 22:00

Sağlık Bakanlığı 2022 kura çekimi ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı ve işçi alımı kura çekimi ne zaman, hangi gün ve saat kaçta?

Sağlık Bakanlığı 20 bin personel işçi alımı kura çekimi detayları için sorgulamalar sürüyor. Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist gibi sağlık personeli alımı yapılacak olup ayrıca temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri gibi kadrolarda da işçi alımı yapılacak. 15-21 Mart 2022 tarihleri arasında alınan başvuruların ardından "Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı/işçi alımı kurası İŞKUR süreç bilgisi.