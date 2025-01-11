Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SAĞLIK BAKANLIĞI 2025 BAŞVURULARI GÜNCEL SON DURUM | Sağlık Bakanlığı başvuruları ne zaman, kılavuz yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 11.01.2025 10:13 Güncelleme Tarihi: 11.01.2025 10:13

SAĞLIK BAKANLIĞI 2025 BAŞVURULARI GÜNCEL SON DURUM | Sağlık Bakanlığı başvuruları ne zaman, kılavuz yayınlandı mı?

Sağlık Bakanlığı başvuruları gündemde. 26 bin 673 sözleşmeli personelin alınacağı Resmi Gazete kararıyla duyurulmuştu. Binlerce adaya iş imkanı sağlayacak alım için gözler son açıklamalara çevrildi. Geçtiğimiz yıllarda Sağlık Bakanlığı için personell alımları yayımlanan ÖSYM kılavuzuyla birlikte başlamıştı. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman, kılavuz yayınlandı mı?

SAĞLIK BAKANLIĞI 2025 BAŞVURULARI GÜNCEL SON DURUM | Sağlık Bakanlığı başvuruları ne zaman, kılavuz yayınlandı mı?

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sağlık personelini sözleşmeli olarak istihdam edecek. Başvuruların ÖSYM kılavuzuyla gerçekleştirilmesi bekleniyor. Bu kapsamda kılavuzun yayımlanmasıyla başvuru tarihleri de belli olacak. Peki, Sağlık Bakanlığı başvuruları ne zaman, şartlar neler, nasıl başvurulur?

SAĞLIK BAKANLIĞI 2025 BAŞVURULARI GÜNCEL SON DURUM | Sağlık Bakanlığı başvuruları ne zaman, kılavuz yayınlandı mı?

SAĞLIK BAKANLIĞI 2025 BAŞVURULARI GÜNCEL SON DURUM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilmesine 10/07/2003 tarihli ve 4924 sayılı kanunun 1'inci maddesi gereğince karar verildi. Yayımlanan karara göre; toplamda 26 bin 673 sağlık personeli alınacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SAĞLIK BAKANLIĞI 2025 BAŞVURULARI GÜNCEL SON DURUM | Sağlık Bakanlığı başvuruları ne zaman, kılavuz yayınlandı mı?

SAĞLIK BAKANLIĞI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

  • 1 diyetisyen,
  • 9 ebe,
  • 2 hemşire,
  • 25 sağlık memuru,
  • 1 sağlık teknikeri,
  • 3 bin 652 tabip,
  • 22 bin 983 uzman tabip

olmak üzere toplamda 26 bin 673 sağlık personeli sözleşmeli olarak istihdam edilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI 2025 BAŞVURULARI GÜNCEL SON DURUM | Sağlık Bakanlığı başvuruları ne zaman, kılavuz yayınlandı mı?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri henüz netleşmedi.

SAĞLIK BAKANLIĞI 2025 BAŞVURULARI GÜNCEL SON DURUM | Sağlık Bakanlığı başvuruları ne zaman, kılavuz yayınlandı mı?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli sağlık personel alımı başvuru kılavuzu henüz yayınlanmadı.

SON DAKİKA