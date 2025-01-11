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SAĞLIK BAKANLIĞI 2025 BAŞVURULARI GÜNCEL SON DURUM | Sağlık Bakanlığı başvuruları ne zaman, kılavuz yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 11.01.2025 10:13
Güncelleme Tarihi: 11.01.2025
10:13
SAĞLIK BAKANLIĞI 2025 BAŞVURULARI GÜNCEL SON DURUM | Sağlık Bakanlığı başvuruları ne zaman, kılavuz yayınlandı mı?
Sağlık Bakanlığı başvuruları gündemde. 26 bin 673 sözleşmeli personelin alınacağı Resmi Gazete kararıyla duyurulmuştu. Binlerce adaya iş imkanı sağlayacak alım için gözler son açıklamalara çevrildi. Geçtiğimiz yıllarda Sağlık Bakanlığı için personell alımları yayımlanan ÖSYM kılavuzuyla birlikte başlamıştı. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman, kılavuz yayınlandı mı?