SAĞLIK BAKANLIĞI 2025 BAŞVURULARI GÜNCEL SON DURUM | Sağlık Bakanlığı başvuruları ne zaman, kılavuz yayınlandı mı?

SAĞLIK BAKANLIĞI 2025 BAŞVURULARI GÜNCEL SON DURUM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilmesine 10/07/2003 tarihli ve 4924 sayılı kanunun 1'inci maddesi gereğince karar verildi. Yayımlanan karara göre; toplamda 26 bin 673 sağlık personeli alınacak.