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Haberler Yaşam Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı yapacak! Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman?
Giriş Tarihi: 14.01.2025 14:57 Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 14:57

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı yapacak! Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman?

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı yapacak. Resmi Gazete'de yayımlanana ilana göre kontenjan ve branş dağılımı belli oldu. 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 652 tabip, 22 bin 983 uzman tabip olmak üzere 26 bin 673 sağlık bakanlığına personel alımı gerçekleştirilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman?

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı yapacak! Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre sağlık sektöründe KPSS tercih kılavuzu ile beraber Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı yapacak. 2024 yılında açıklanan alımlar için gözler 2025 tercih kılavuzuna çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman, başladı mı, şartları neler? İşte, Sağlık Bakanlığı personel alımı 2025 başvuru detayları...

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı yapacak! Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman?

SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN 673 PERSONEL ALIMI YAPACAK!

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre sağlık sektöründe toplam 26 bin 673 sağlık personelinin sözleşmeli olarak istihdam edileceği duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilmesine 10/07/2003 tarihli ve 4924 sayılı kanunun 1'inci maddesi gereğince karar verildi.

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Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı yapacak! Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman?

SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

Yayımlanan karara göre istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli birimleri şu şekilde;

1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 652 tabip, 22 bin 983 uzman tabip olmak üzere toplamda 26 bin 673 sağlık personeli sözleşmeli olarak istihdam edilecek.

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı yapacak! Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sözleşmeli sağlık çalışanı alımı başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Konuyla ilgili açıklamanın önümüzdeki hafta yapılması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı yapacak! Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

ÖSYM tarafından KPSS tercih kılavuzu yayınlandıktan sonra başvuruların geçmiş yıllarda olduğu gibi başlaması ön görülüyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

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