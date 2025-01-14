Haberler
Yaşam
Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı yapacak! Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman?
Giriş Tarihi: 14.01.2025 14:57
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025
14:57
Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı yapacak. Resmi Gazete'de yayımlanana ilana göre kontenjan ve branş dağılımı belli oldu. 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 652 tabip, 22 bin 983 uzman tabip olmak üzere 26 bin 673 sağlık bakanlığına personel alımı gerçekleştirilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman?