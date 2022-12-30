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Haberler Yaşam Sağlık Bakanlığı 29 bin TL promosyon ödemeleri için gözler son dakika açıklamasında! Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar kaç TL?
Giriş Tarihi: 30.12.2022 09:40 Güncelleme Tarihi: 30.12.2022 09:42

Sağlık Bakanlığı 29 bin TL promosyon ödemeleri için gözler son dakika açıklamasında! Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar kaç TL?

Sağlık Bakanlığı tarafından verilecek olan promosyon ödemeleri için nefesler tutuldu. 29 bin TL'lik ödemelerle alakalı olarak yapılan son açıklamada Ziraat Bankası ile protokolün imzalandığı ve kişilerin maaş miktarına bakılmaksızın herkese aynı oranda ödeme yapılacağı kaydedildi. Bu noktada ise "Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar kaç TL?" soru ları yanıt aramaya başladı. Şimdi gözler Bakanlık tarafından duyurulacak olan ödeme tarihlerine çevrilmiş durumda. Peki, Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar kaç TL? İşte merak edilen tüm bu detaylar.

Sağlık Bakanlığı 29 bin TL promosyon ödemeleri için gözler son dakika açıklamasında! Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar kaç TL?

Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri için geri sayım sürüyor! Doktor, hemşire, hasta bakıcı, teknisyen, tekniker ve diğer kadrolarda çalışmayı sürdüren binlerce sağlık çalışanı Sağlık Bakanlığı banka promosyonu ödemeleri ile ilgili ödeme tarihlerini merak ediyor. Hal böyleyken ise yıl sonuna doğru öne çıkan konu başlıklarından biri "Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar kaç TL?" sorusu oldu. İşte Sağlık Bakanlığı promosyon ödeme tarihleriyle ilgili merak edilen tüm bu detaylar.

Sağlık Bakanlığı 29 bin TL promosyon ödemeleri için gözler son dakika açıklamasında! Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar kaç TL?

SON DAKİKA: SAĞLIK ÇALIŞANLARINA BANKA PROMOSYONU ÖDEME TUTARI BELLİ OLDU!

Doktor, hemşire, hasta bakıcı, teknisyen, tekniker ve diğer kadrolarda çalışmayı sürdüren binlerce sağlık çalışanı Sağlık Bakanlığı banka promosyonu ödemeleri ile ilgili detayları merak ediyordu.

Sağlık çalışanlarına banka promosyonu ödemeleri ile ilgili merak edilen soruların cevabı yapılan son dakika açıklamaları sonrası netliğe kavuştu.

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Sağlık Bakanlığı 29 bin TL promosyon ödemeleri için gözler son dakika açıklamasında! Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar kaç TL?

SAĞLIK BAKANLIĞI BANKA PROMOSYONU NE KADAR, KAÇ TL?

Sağlık Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın girişimleriyle Ziraat Bankası ile maaş anlaşması karşılığında alınacak promosyon tutarında anlaşmaya varıldı.

Buna göre, sağlık çalışanlarına, 3 yıllık protokol karşılığında personelin maaş miktarına bakılmaksızın toplam 29 bin lira promosyon ödemesi yapılacak.

Sağlık Bakanlığı 29 bin TL promosyon ödemeleri için gözler son dakika açıklamasında! Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar kaç TL?

27 BİN TL'Sİ PEŞİN ÖDENECEK

Bu ödemenin 27 bin lirası peşin (25 bin 200 lira nakit, 1800 lira kredi kartına para puan), 2 bin lirası ise 6 aylık dönemlerde 2 taksit şeklinde "para puan" olarak verilecek.

Sağlık Bakanlığı 29 bin TL promosyon ödemeleri için gözler son dakika açıklamasında! Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar kaç TL?

SAĞLIK BAKANLIĞI BANKA PROMOSYONU NE ZAMAN VERİLECEK?

Sağlık çalışanlarına promosyon ödemelerinin yapılacağı tarihe ilişkin Sağlık Bakanlığı ve Bakan Koca tarafından henüz bir açıklama gelmedi.

Sağlık Bakanlığı promosyon ödeme tarihleri belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

SON DAKİKA