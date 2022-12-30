Haberler Yaşam Sağlık Bakanlığı 29 bin TL promosyon ödemeleri için gözler son dakika açıklamasında! Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar kaç TL?

Giriş Tarihi: 30.12.2022 09:40 Güncelleme Tarihi: 30.12.2022 09:42

Sağlık Bakanlığı 29 bin TL promosyon ödemeleri için gözler son dakika açıklamasında! Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar kaç TL?

Sağlık Bakanlığı tarafından verilecek olan promosyon ödemeleri için nefesler tutuldu. 29 bin TL'lik ödemelerle alakalı olarak yapılan son açıklamada Ziraat Bankası ile protokolün imzalandığı ve kişilerin maaş miktarına bakılmaksızın herkese aynı oranda ödeme yapılacağı kaydedildi. Bu noktada ise "Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar kaç TL?" soru ları yanıt aramaya başladı. Şimdi gözler Bakanlık tarafından duyurulacak olan ödeme tarihlerine çevrilmiş durumda. Peki, Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar kaç TL? İşte merak edilen tüm bu detaylar.