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Giriş Tarihi: 27.02.2023 10:30 Güncelleme Tarihi: 27.02.2023 10:30

Sağlık Bakanlığı 2.personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı başvurusu nasıl yapılır, branş ve kadro dağılımı açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı tarafından personel alımı yapılacağı duyuruldu. İlk etabı tamamlanan alımlarda sıra ikinci alımlara geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İlan ettiğimiz 85 bin personelin 42 bin 500'ünün atamasını şimdi yapıyoruz. Diğer yarısını peşinden hemen alacağız" dedi. Peki Sağlık Bakanlığı 2.personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı başvurusu nasıl yapılır, branş ve kadro dağılımı açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı 2.personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı başvurusu nasıl yapılır, branş ve kadro dağılımı açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı 2.personel alımı için geri sayım başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından müjdelenen alımlar için 85 bin kişilik kontenjan ayrılmıştı. Daha önceki alımda en çok alım tıbbi sekreter, hemşire, diyetisyen, ebe gibi kadrolara yapıldı. Peki Sağlık Bakanlığı 2.personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı başvurusu nasıl yapılır, branş ve kadro dağılımı açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı 2.personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı başvurusu nasıl yapılır, branş ve kadro dağılımı açıklandı mı?

SAĞLIK BAKANLIĞI İKİNCİ PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İlan ettiğimiz 85 bin personelin 42 bin 500'ünün atamasını şimdi yapıyoruz. Diğer yarısını peşinden hemen alacağız" dedi.

Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı atamalarına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin yeni bir gelişme açıklandığında haberimize eklenecektir.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞCİ ALIMI BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI

Sağlık Bakanlığı'nın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 5 bin 80 temizlik görevlisi, 3 bin 559 güvenlik görevlisi (silahsız), 791 klinik destek elemanı, 604 hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi, 275 elektrikçi, 188 boyacı, 121 marangoz, 284 ısıtma ve sıhhi tesisatçı, 261 bilgisayar sistem kurulum, bakım, onarım ve arıza giderme elemanı, 154 biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı olmak üzere toplam 11 bin 317 sürekli işçi alımı yapılacak.

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Sağlık Bakanlığı 2.personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı başvurusu nasıl yapılır, branş ve kadro dağılımı açıklandı mı?

İLK PERSONEL ALIMI BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI

Atama yapılacak sözleşmeli sağlık personeli pozisyonların unvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre dağılımları şöyle:

"Biyolog 27 (Lisans), Çocuk Gelişimcisi 98 (Lisans), Dil ve Konuşma Terapisti 41 (Lisans), Diyetisyen 245 (Lisans), Ebe 1470 (Lisans), Fizyoterapist 490 (Lisans), Hemşire 4998 (Lisans), Hemşire 833 (Ortaöğretim), İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) 28 (Lisans), Odyolog 25 (Lisans), Perfüzyonist 25 (Lisans), Psikolog 245 (Lisans), Sağlık Fizikçisi 32 (Lisans), Sağlık Teknisyeni Anestezi 79 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Çevre Sağlığı 15 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni İlk ve Acil Yardım 520 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Laboratuvar 69 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Röntgen (Ortaöğretim) 89, Sağlık Teknikeri Adli Tıp 23 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ağız Diş Sağlığı 304 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ameliyat 147 (Ön Lisans),

Sağlık Teknikeri Anestezi 460 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Çevre Sağlığı 83 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Diş Protez 98 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Diyaliz 126 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Eczane 196 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Elektronörofizyoloji 25 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Evde Bakım 490 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Fizik Tedavi 177 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri İlk ve Acil Yardım 1098 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri İş ve Uğraşı Terapisi 49 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Laboratuvar 421 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Odyometri 114 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ortopedi 129 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Patolojik Anatomi 49 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Radyoterapi 27 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Röntgen 499 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Tıbbi Sekreter 15537 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Yaşlı Bakım 490 (Ön Lisans), Sosyal Çalışmacı 89 (Lisans), Toplam: 7813 (Lisans), 20582 (Ön Lisans), 1605 (Ortaöğretim), Genel Toplam: 30000."

Sağlık Bakanlığı 2.personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı başvurusu nasıl yapılır, branş ve kadro dağılımı açıklandı mı?
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