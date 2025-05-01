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Haberler Yaşam Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı İŞKUR: Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı başvuruları nasıl yapılır, kılavuz yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 01.05.2025 11:25 Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 11:25

Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı İŞKUR: Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı başvuruları nasıl yapılır, kılavuz yayınlandı mı?

Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. Başvurular, İŞKUR üzerinden alınacak. Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar "Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları başladı mı, nasıl başvurulur?" sorularını araştırmaya başladı. Bakanlık bu yıl ayrıca 37 bin hekim dışı personel alımı gerçekleştirecek. Alımlar, iki etap halinde yapılacak. İlk etapta 19 bin personel alımı yapılacak. Peki Sağlık Bakanlığı 3658 sürekli işçi alımı başvuruları ne zaman, kılavuz açıklandı mı? İşte, detaylar.

Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı İŞKUR: Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı başvuruları nasıl yapılır, kılavuz yayınlandı mı?

Sağlık Bakanlığı 2025 yılı sürekli işçi alımı için başvuru süreci başlıyor. Başvurular, Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) resmi internet sitesi üzerinden yapılacak. Adaylar, 5-9 Mayıs 2025 tarihleri arasında başvuru işlemlerini online olarak tamamlayabilecek. Hangi kadrolara alım yapılacağı ve branş bazında kontenjan dağılımı, başvuru kılavuzlarının yayınlanmasıyla birlikte netleşecek. Peki; Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, kadro ve branş dağılımı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar.

Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı İŞKUR: Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı başvuruları nasıl yapılır, kılavuz yayınlandı mı?

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU
Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı başvurusu, 5-9 Mayıs tarihleri arasında İŞKUR üzerinden alınacak. Başvurular, İŞKUR e-şube, Hizmet Merkezleri veya İl Müdürlüklerinde yapılabilecektir.

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Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı İŞKUR: Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı başvuruları nasıl yapılır, kılavuz yayınlandı mı?

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
Başvuruların 9 Mayıs'ta tamamlanmasının ardından kura çekimi gerçekleşecek. Kura çekilişinin 27 Mayıs tarihine kadar tamamlanması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı İŞKUR: Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı başvuruları nasıl yapılır, kılavuz yayınlandı mı?

HANGİ POZİSYONLARDA ALIM YAPILACAK?
İlk etapta 3 pozisyon için alım yapılması bekleniyor;

Temizlik Görevlisi pozisyonu için:

EN AZ 5 YILLIK İLKOKUL (YETİŞKİNLER II.KADEME EĞİTİMİ BAŞARI BELGESİNE SAHİP OLANLAR DAHİL)

Klinik Destek Elemanı için:

ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI - HEMŞİRE YARDIMCILIĞI, EBE YARDIMCILIĞI, SAĞLIK BAKIM TEKNİSYENLİĞİ DALININ BİRİNDEN MEZUN olmak

Silahsız Güvenlik Görevlisi için:

ORTAÖĞRETİM,ÖNLİSANS VEYA LİSANS MEZUNU olmak; engelli ve eski hükümlü olmamak

şartları aranacak.

Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı İŞKUR: Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı başvuruları nasıl yapılır, kılavuz yayınlandı mı?

40 YAŞINI DOLDURMAMA ŞARTI
Başvuru yapan adayların başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olması gerekmektedir (05/05/1985 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).