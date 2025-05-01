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Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı İŞKUR: Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı başvuruları nasıl yapılır, kılavuz yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 01.05.2025 11:25
Güncelleme Tarihi: 01.05.2025
11:25
Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı İŞKUR: Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı başvuruları nasıl yapılır, kılavuz yayınlandı mı?
Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. Başvurular, İŞKUR üzerinden alınacak. Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar "Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları başladı mı, nasıl başvurulur?" sorularını araştırmaya başladı. Bakanlık bu yıl ayrıca 37 bin hekim dışı personel alımı gerçekleştirecek. Alımlar, iki etap halinde yapılacak. İlk etapta 19 bin personel alımı yapılacak. Peki Sağlık Bakanlığı 3658 sürekli işçi alımı başvuruları ne zaman, kılavuz açıklandı mı? İşte, detaylar.