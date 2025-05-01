Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı İŞKUR: Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı başvuruları nasıl yapılır, kılavuz yayınlandı mı?

Sağlık Bakanlığı 2025 yılı sürekli işçi alımı için başvuru süreci başlıyor. Başvurular, Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) resmi internet sitesi üzerinden yapılacak. Adaylar, 5-9 Mayıs 2025 tarihleri arasında başvuru işlemlerini online olarak tamamlayabilecek. Hangi kadrolara alım yapılacağı ve branş bazında kontenjan dağılımı, başvuru kılavuzlarının yayınlanmasıyla birlikte netleşecek. Peki; Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, kadro ve branş dağılımı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar.