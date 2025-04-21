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Sağlık Bakanlığı 37 bin hekim dışı personel alımı ne zaman? Gözler Sağlık Bakanlığı resmi duyurularında!
Giriş Tarihi: 21.04.2025 13:58
Güncelleme Tarihi: 21.04.2025
13:58
Sağlık Bakanlığı 37 bin hekim dışı personel alımı ne zaman? Gözler Sağlık Bakanlığı resmi duyurularında!
Sağlık Bakanlığı bünyesine yapılacak olan 37 bin hekim dışı personel alımıyla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Sağlık alanında istihdam fırsatlarını değerlendirmek isteyen binlerce aday, başvuru takviminin ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? İşte, konu hakkında son açıklamalar...