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Haberler Yaşam Sağlık Bakanlığı 37 bin hekim dışı personel alımı ne zaman, son durum nedir? Gözler Sağlık Bakanlığı açıklamalarında!
Giriş Tarihi: 20.04.2025 08:34 Güncelleme Tarihi: 20.04.2025 08:34

Sağlık Bakanlığı 37 bin hekim dışı personel alımı ne zaman, son durum nedir? Gözler Sağlık Bakanlığı açıklamalarında!

Sağlık alanında istihdamı artırmak ve sağlık hizmetlerinin kalitesini yükseltmek amacıyla yeni personel alımı yapılacağı duyuruldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sağlık camiasının uzun süredir beklediği müjdeyi verdi ve 2025 yılı içerisinde Sağlık Bakanlığı bünyesinde 37 bin hekim dışı yeni personelin istihdam edileceğini açıkladı. Bu gelişmenin ardından gözler alım takvimi ve başvuru sürecine çevrildi. Peki, 37 bin hekim dışı personel alımı ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanlığı 37 bin hekim dışı personel alımı ne zaman, son durum nedir? Gözler Sağlık Bakanlığı açıklamalarında!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sağlık çalışanlarına yönelik önemli bir açıklamada bulundu ve 2025 yılı içinde Sağlık Bakanlığı bünyesinde 37 bin hekim dışı personelin istihdam edileceği duyuruldu. Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun da katıldığı etkinlikte verilen bu müjde, özellikle atama bekleyen adayları heyecanlandırdı. Açıklamanın ardından adaylar, alım sürecine ilişkin detayları ve ilan tarihini araştırmaya başladı. Peki, 37 bin hekim dışı sağlık personeli alımı ne zaman yapılacak, başvurular ne zaman başlayacak?

Sağlık Bakanlığı 37 bin hekim dışı personel alımı ne zaman, son durum nedir? Gözler Sağlık Bakanlığı açıklamalarında!

SAĞLIK BAKANLIĞI 37 BİN HEKİM DIŞI PERSONEL ALIMI YAPACAK

14 Mart Tıp Bayramı İftar Programı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri ve Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun katılımıyla İstanbul'da Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde yapıldı.

Programda, Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yaptı.

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Sağlık Bakanlığı 37 bin hekim dışı personel alımı ne zaman, son durum nedir? Gözler Sağlık Bakanlığı açıklamalarında!

Konuşmasının sonunda sağlık camiasının beklediği önemli bir müjdeyi sağlık çalışanları ve aziz milletiyle paylaşmak istediğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah 2025 senesi içinde sağlık teşkilatımızı, istihdam edeceğimiz 37 bin hekim dışı yeni personelle daha da güçlendireceğiz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bu düşüncelerle, hekimlerimiz başta olmak üzere ülkemizin dört bir ucunda sabır, şefkat ve metanetle insanımıza hizmet etmeyi görev bilen tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı tekrar tebrik ediyorum." diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı 37 bin hekim dışı personel alımı ne zaman, son durum nedir? Gözler Sağlık Bakanlığı açıklamalarında!

SAĞLIK BAKANLIĞI 37 BİN HEKİM DIŞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 37 bin hekim dışı personel alımı 2025 yılında yapılacak. Ancak başvuru tarihleri henüz belli olmadı.

Alıma ilişkin detaylar ilerleyen günlerde netleşecek. Konu ile ilgili Sağlık Bakanlığı tarafından açıklama yapılması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı 37 bin hekim dışı personel alımı ne zaman, son durum nedir? Gözler Sağlık Bakanlığı açıklamalarında!

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN GÖZLER ÖSYM'DE

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 37 bin hekim dışı personel alımı için ilk olarak Sağlık Bakanlığı açıklama yapacak.

Böylece personel alımına ilişkin kadro ve branş dağılımı ile başvuru tarihleri netlik kazanacak.

Ardından ise ÖSYM tarafından Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzunun yayımlanması bekleniyor.