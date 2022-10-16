Haberler Yaşam Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuruları, şartları ve kılavuzu yayımlandı mı? 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman; branş dağılımı belli mi?

Giriş Tarihi: 16.10.2022 14:48 Güncelleme Tarihi: 16.10.2022 14:48

Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuruları, şartları ve kılavuzu yayımlandı mı? 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman; branş dağılımı belli mi?

Sağlık Bakanlığı'na 85 bin personel alımı yapılacağı geçtiğimiz haftalarda duyurulmuştu. Başvuruda bulunmak isteyen binlerce aday yayımlanacak başvuru kılavuzunu bekliyor. Bakanlık; alım, atama ve kura ilgili son gelişmeleri pbs.saglik.gov.tr adresi üzerinden erişime açıyor olup "Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuruları, şartları ve kılavuzu yayımlandı mı? 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman; branş dağılımı belli mi?" sorularının yanıtları için araştırmalar devam ediyor. İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı hakkında detaylı bilgiler.