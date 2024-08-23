Sağlık Bakanlığı’ndan virüs açıklaması! Batı Nil Virüsü belirtileri neler, nasıl bulaşır, tedavisi var mı?

BATI NİL VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?

Hastalığa neden olan sivrisinekler gündüzleri bodrum katları, kiler, bina eklentileri, mağara gibi ıssız alanlarda saklanırlar. Genellikle geceleri ortaya çıkar ve insanlar için tehlike oluştururlar.

Hastalığı taşıyan sivrisineklerin başlıca üreme alanları; ırmak kenarları, havuzlar, kuyular, yağmur suyu ile yerde, kayalıklarda oluşan su birikintileri, bataklıklar, ağaç kovukları, erimiş kar suları, su dolu lastik ve tenekeler gibi her çeşit yapay su birikintileridir.