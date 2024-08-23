Giriş Tarihi: 23.08.2024 09:45
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024
09:45
Sağlık Bakanlığı'ndan virüs açıklaması! Batı Nil Virüsü belirtileri neler, nasıl bulaşır, tedavisi var mı?
Maymun çiçeği virüsü hakkında gelen DSÖ salgın çağrısından sonra Sağlık Bakanlığı yeni virüse dikkat çekti. Ülkemizde 2024 yılı itibarıyla 6 vakanın görüldüğü Batı Nil Virüsü belirtileri neler, nasıl bulaşır, tedavisi var mı gibi sorularla araştırılıyor. Yaz aylarında daha çok ortaya çıkan sivrisineklerle birlikte taşınan enfeksiyon gündemde. İşte, virüs hakkında merak edilenler...