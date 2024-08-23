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Giriş Tarihi: 23.08.2024 09:45 Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 09:45

Sağlık Bakanlığı'ndan virüs açıklaması! Batı Nil Virüsü belirtileri neler, nasıl bulaşır, tedavisi var mı?

Maymun çiçeği virüsü hakkında gelen DSÖ salgın çağrısından sonra Sağlık Bakanlığı yeni virüse dikkat çekti. Ülkemizde 2024 yılı itibarıyla 6 vakanın görüldüğü Batı Nil Virüsü belirtileri neler, nasıl bulaşır, tedavisi var mı gibi sorularla araştırılıyor. Yaz aylarında daha çok ortaya çıkan sivrisineklerle birlikte taşınan enfeksiyon gündemde. İşte, virüs hakkında merak edilenler...

Sağlık Bakanlığı’ndan virüs açıklaması! Batı Nil Virüsü belirtileri neler, nasıl bulaşır, tedavisi var mı?

Batı Nil Virüsü nedir, nasıl bulaşır, belirtileri neler gibi sorular arama motorlarına yöneltiliyor. Sağlık Bakanlığı açıklaması ardından enfeksiyona odaklanan vatandaşlar semptomları takip ediyor. 'Maymun çiçeği virüsü (mpox) Türkiye'de görüldü' iddialarını bir kez daha yalanlayan bakanlık 6 kişide bahsedilen virüsün tespit edildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı’ndan virüs açıklaması! Batı Nil Virüsü belirtileri neler, nasıl bulaşır, tedavisi var mı?

SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIKLADI: BATI NİL VİRÜSÜ 6 KİŞİDE GÖRÜLDÜ!

Sağlık Bakanlığı, Batı Nil Virüsü'nün 2024 yılında 6 kişide tespit edildiğini açıkladı. Açıklamada, "Batı Nil Virüsü enfeksiyonu, virüsü taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan viral bir hastalıktır. Ülkemizde 2010 yılından itibaren görülmeye başlanmış ve 2024 yılında 6 kişide tespit edilmiştir. Hastalarımızın takip ve tedavilerine devam edilmektedir" denildi.

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Sağlık Bakanlığı’ndan virüs açıklaması! Batı Nil Virüsü belirtileri neler, nasıl bulaşır, tedavisi var mı?

BATI NİL VİRÜSÜ NEDİR?

Hastalığa yol açan virüsü taşıyan sivrisineklerin sokması ile insanlara bulaşan bir hastalıktır. Virüsün ana taşıyıcıları kuşlardır ve sivrisineklerin ısırması ile hastalık insanlar ve bazı memeli hayvanlara bulaşır. İnsanlarda nörolojik hastalıklara ve ölümlere neden olabilir.

Sağlık Bakanlığı’ndan virüs açıklaması! Batı Nil Virüsü belirtileri neler, nasıl bulaşır, tedavisi var mı?

BATI NİL VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

Virüsü kaptıktan 3-14 gün sonra hastalık ortaya çıkmaya başlar. Belirtileri ise şöyle: Ateş, baş ağrısı, halsizlik, kas ağrısı, bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal, cilt döküntüsü, kas titremesi ve kasılmalar, uyku hali, koma ve nadiren de olsa ölümle görülür.

Sağlık Bakanlığı’ndan virüs açıklaması! Batı Nil Virüsü belirtileri neler, nasıl bulaşır, tedavisi var mı?

BATI NİL VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?

Hastalığa neden olan sivrisinekler gündüzleri bodrum katları, kiler, bina eklentileri, mağara gibi ıssız alanlarda saklanırlar. Genellikle geceleri ortaya çıkar ve insanlar için tehlike oluştururlar.

Hastalığı taşıyan sivrisineklerin başlıca üreme alanları; ırmak kenarları, havuzlar, kuyular, yağmur suyu ile yerde, kayalıklarda oluşan su birikintileri, bataklıklar, ağaç kovukları, erimiş kar suları, su dolu lastik ve tenekeler gibi her çeşit yapay su birikintileridir.

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