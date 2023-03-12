Sağlık Bakanlığı atama açıklaması: 2023 Sağlık Bakanlığı 12 bin 700 isteğe bağlı yer değişikliği atama kura başvuruları ne zaman yapılacak, şartları nelerdir?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyla ilgili olarak yaptığı paylaşımlarda şu ifadelere yer verdi: "İsteğe bağlı atamalardan 1.881'i uzman hekim, 249'u hekim, 146'sı uzman diş hekimi, 232'si diş hekimi, 81'i eczacı, 4.255'i hemşire, 1.302'si ebe, 4.024'ü sağlık memuru ve teknikeri, 530'u diğer gruplardaki sağlık personeli atamasıdır.

Yerleştirmeler 30 Martta noter huzurunda yapılacak. Yerleştirmede öncelik, sırasıyla, hizmet puanı ve hizmet süresi daha yüksek personelde olacak. Hizmet puanı ve hizmet süresi aynı olanlar arasında tercih kurayla belirlenecek."