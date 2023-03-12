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Haberler Yaşam Sağlık Bakanlığı atama açıklaması: 2023 Sağlık Bakanlığı 12 bin 700 isteğe bağlı yer değişikliği atama kura başvuruları ne zaman yapılacak, şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 12.03.2023 17:05 Güncelleme Tarihi: 12.03.2023 17:07

Sağlık Bakanlığı atama açıklaması: 2023 Sağlık Bakanlığı 12 bin 700 isteğe bağlı yer değişikliği atama kura başvuruları ne zaman yapılacak, şartları nelerdir?

Depremin etkilediği 10 ilden birinde hizmet için Sağlık Bakanlığı 12 bin 700 kişilik atama yapacak. Yapılacak kurayla Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa için atamalar gerçekleşeceğini duyuran bakanlık açıklaması sonrası "Sağlık Bakanlığı 12 bin 700 isteğe bağlı yer değişikliği atama kura başvuruları ne zaman yapılacak, şartları nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Sağlık Bakanlığı isteğe bağlı yer değişikliği kura başvurusu şartları, başvuru tarihleri ve kadro branş dağılımı gibi tüm detaylar…

Sağlık Bakanlığı atama açıklaması: 2023 Sağlık Bakanlığı 12 bin 700 isteğe bağlı yer değişikliği atama kura başvuruları ne zaman yapılacak, şartları nelerdir?

Sağlık Bakanlığı, 12 bin 700 atama yapılacağını duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada "İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değişikliği Kurası" yapılacağını belirtti. Açıklamayla beraber başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar Sağlık Bakanlığı isteğe bağlı yer değişikliği kura başvurusu şartları, başvuru tarihleri ve kadro branş dağılımı gibi birçok konuda araştırmalarına başladı. Peki, Sağlık Bakanlığı isteğe bağlı yer değişikliği atama kura başvuruları ne zaman yapılacak, şartları nelerdir? İşte detaylar.

Sağlık Bakanlığı atama açıklaması: 2023 Sağlık Bakanlığı 12 bin 700 isteğe bağlı yer değişikliği atama kura başvuruları ne zaman yapılacak, şartları nelerdir?

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Depremin etkilediği Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa için diğer 71 ilden, isteğe bağlı yer değişikliği kurası ile 12.700 atama yapılacak." açıklamasında bulundu.

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Sağlık Bakanlığı atama açıklaması: 2023 Sağlık Bakanlığı 12 bin 700 isteğe bağlı yer değişikliği atama kura başvuruları ne zaman yapılacak, şartları nelerdir?

Bakan Koca, 12 bin 700 atama başvurularıyla ilgili olarak, "Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği çerçevesindeki İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değişikliği Kurası için başvurular Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılıyor. Son gün 15 Mart." bilgisini paylaştı.

Başvurular 15.03.2023 tarihi saat 18:00'e kadar PBS üzerinden yapılıyor.

Sağlık Bakanlığı atama açıklaması: 2023 Sağlık Bakanlığı 12 bin 700 isteğe bağlı yer değişikliği atama kura başvuruları ne zaman yapılacak, şartları nelerdir?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyla ilgili olarak yaptığı paylaşımlarda şu ifadelere yer verdi: "İsteğe bağlı atamalardan 1.881'i uzman hekim, 249'u hekim, 146'sı uzman diş hekimi, 232'si diş hekimi, 81'i eczacı, 4.255'i hemşire, 1.302'si ebe, 4.024'ü sağlık memuru ve teknikeri, 530'u diğer gruplardaki sağlık personeli atamasıdır.

Yerleştirmeler 30 Martta noter huzurunda yapılacak. Yerleştirmede öncelik, sırasıyla, hizmet puanı ve hizmet süresi daha yüksek personelde olacak. Hizmet puanı ve hizmet süresi aynı olanlar arasında tercih kurayla belirlenecek."

Sağlık Bakanlığı atama açıklaması: 2023 Sağlık Bakanlığı 12 bin 700 isteğe bağlı yer değişikliği atama kura başvuruları ne zaman yapılacak, şartları nelerdir?

Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği çerçevesindeki İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değişikliği Kurası için başvurular Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden alınıyor.

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüinternet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden edevlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak yapılacak olup münhal kadrolar göz önünde bulundurularak en fazla on (10) tercih yapılabilecek.

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