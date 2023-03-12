Sağlık Bakanlığı atama açıklaması: 2023 Sağlık Bakanlığı 12 bin 700 isteğe bağlı yer değişikliği atama kura başvuruları ne zaman yapılacak, şartları nelerdir?

Depremin etkilediği 10 ilden birinde hizmet için Sağlık Bakanlığı 12 bin 700 kişilik atama yapacak. Yapılacak kurayla Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa için atamalar gerçekleşeceğini duyuran bakanlık açıklaması sonrası "Sağlık Bakanlığı 12 bin 700 isteğe bağlı yer değişikliği atama kura başvuruları ne zaman yapılacak, şartları nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Sağlık Bakanlığı isteğe bağlı yer değişikliği kura başvurusu şartları, başvuru tarihleri ve kadro branş dağılımı gibi tüm detaylar…