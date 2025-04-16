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Giriş Tarihi: 16.04.2025 10:47 Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 10:48

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURA SONUÇLARI 2025: İlk defa ve yeniden atama kurası sonuçları açıklandı mı, nereden sorgulanır?

Sağlık Bakanlığı 2025 yılı İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası, 15 Nisan Salı günü gerçekleştirildi. Kura sonuçları ve yerleşenlerin isim listesi açıklandı. Atama sonuçları, Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden erişilebilen sonuç dosyasıyla görüntülenebilecek. Yerleşen adaylar, atamaya esas belgelerini ve başvuru dilekçelerini ilan edilen takvim doğrultusunda ilgili kuruma teslim etmesi gerekiyor. Peki 2025 yılı ilk defa ve yeniden atama kurası sonuçları nihai isim listesi nereden sorgulanır?

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURA SONUÇLARI 2025: İlk defa ve yeniden atama kurası sonuçları açıklandı mı, nereden sorgulanır?

2025 yılı ilk defa ve yeniden atama kurası tamamlandı. Uzman tabip, tabip, diş tabibi, eczacı ve ilgili diğer unvanlar için Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlara yapılacak atamalar, noter huzurunda bilgisayar ortamında gerçekleştirilen kura ile belirlendi. Peki ilk defa ve yeniden atama kurası sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır? İşte detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURA SONUÇLARI 2025: İlk defa ve yeniden atama kurası sonuçları açıklandı mı, nereden sorgulanır?

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURA SONUÇLARI YAYINLANDI!

Sağlık Bakanlığı tarafından 2025 yılı "İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası", 15 Nisan Salı günü başarıyla gerçekleştirildi. Kura işlemleri, ilgili mevzuat çerçevesinde ve noter huzurunda şeffaf bir şekilde tamamlandı.

Kura sonuçları ile birlikte atamaya hak kazanan kişilerin listesi, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün resmi internet adresi olan https://yhgm.saglik.gov.tr üzerinden kamuoyunun erişimine sunulmuştur.

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KURA SONUCU YERLEŞEN ADAYLARIN DİKKATİNE!

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, farklı kurumlara yerleşen adayların atama işlemlerinin tamamlanabilmesi için gerekli belgeleri yerleştikleri kuruma teslim etmeleri gerekmektedir.

Kura sonucunda Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının kadrolarına yerleşen adayların, atamaya esas evraklarını en geç 30 Nisan Çarşamba günü saat 18.00'e kadar teslim etmeleri zorunludur.

Belgeler, başvuru dilekçesi ile birlikte takvimde belirtilen süre içinde, ilgili kurumun ilan edilen adresine elden ya da kargo yoluyla ulaştırılmalıdır.

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURA SONUÇLARI 2025: İlk defa ve yeniden atama kurası sonuçları açıklandı mı, nereden sorgulanır?

GEREKLİ EVRAKLAR NELER?

Adli sicil durumunu beyan eden imzalı dilekçe.

b) Askerlikle ilişiklerinin olmadığına dair durumunu beyan eden imzalı dilekçe. (Bakaya olanların atamaları yapılmayacaktır)

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını beyan eden imzalı dilekçe.

d) Vesikalık fotoğraf. (son altı ay içerisinde çekilmiş 6 adet)

e) Mal bildirim formu.

f) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken görevlerinden ayrılmış olanların, en son çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı hizmet cetveli (Bu belgeyi temin edemeyenler bu belge yerine e-devlet kapısı https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-hitap-hizmetdokumu internet adresinden temin edecekleri "Hitap Hizmet Dökümü" belgesini).

g) Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belge (Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belgeyi atamaları yapıldıktan sonra göreve başlayacakları sağlık tesisine teslim etmelidirler.)

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURA SONUÇLARI 2025: İlk defa ve yeniden atama kurası sonuçları açıklandı mı, nereden sorgulanır?