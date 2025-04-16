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SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURA SONUÇLARI 2025: İlk defa ve yeniden atama kurası sonuçları açıklandı mı, nereden sorgulanır?
Giriş Tarihi: 16.04.2025 10:47
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025
10:48
SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURA SONUÇLARI 2025: İlk defa ve yeniden atama kurası sonuçları açıklandı mı, nereden sorgulanır?
Sağlık Bakanlığı 2025 yılı İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası, 15 Nisan Salı günü gerçekleştirildi. Kura sonuçları ve yerleşenlerin isim listesi açıklandı. Atama sonuçları, Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden erişilebilen sonuç dosyasıyla görüntülenebilecek. Yerleşen adaylar, atamaya esas belgelerini ve başvuru dilekçelerini ilan edilen takvim doğrultusunda ilgili kuruma teslim etmesi gerekiyor. Peki 2025 yılı ilk defa ve yeniden atama kurası sonuçları nihai isim listesi nereden sorgulanır?