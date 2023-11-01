Haberler Yaşam Sağlık Bakanlığı engelli işçi alımı İŞKUR başvuru nasıl yapılır? 216 kişilik Sağlık Bakanlığı engelli işçi alımı ne zaman, şartları neler?

Giriş Tarihi: 01.11.2023 09:51 Güncelleme Tarihi: 01.11.2023 09:51

Sağlık Bakanlığı engelli işçi alımı İŞKUR başvuru nasıl yapılır? 216 kişilik Sağlık Bakanlığı engelli işçi alımı ne zaman, şartları neler?

Sağlık Bakanlığı engelli işçi alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler sorusu yanıt arıyor. 1 Kasım 2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Sağlık Bakanlığı 216 kişilik engelli işçi alımı yapacağını duyurdu. Toplam 22 ilde 216 temizlik görevlisi istihdam edilecekken, başvurularda adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak. Sağlık Bakanlığı engelli işçi alımı İŞKUR başvuru ekranı da erişime açıldı. Peki, Sağlık Bakanlığı engelli işçi alımı başvuru ne zaman, hangi tarihler arasında? Sağlık Bakanlığı 216 kişilik engelli işçi alımı başvuru şartları ve tarihleri!