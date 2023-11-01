Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Sağlık Bakanlığı engelli işçi alımı İŞKUR başvuru nasıl yapılır? 216 kişilik Sağlık Bakanlığı engelli işçi alımı ne zaman, şartları neler?
Giriş Tarihi: 01.11.2023 09:51 Güncelleme Tarihi: 01.11.2023 09:51

Sağlık Bakanlığı engelli işçi alımı İŞKUR başvuru nasıl yapılır? 216 kişilik Sağlık Bakanlığı engelli işçi alımı ne zaman, şartları neler?

Sağlık Bakanlığı engelli işçi alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler sorusu yanıt arıyor. 1 Kasım 2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Sağlık Bakanlığı 216 kişilik engelli işçi alımı yapacağını duyurdu. Toplam 22 ilde 216 temizlik görevlisi istihdam edilecekken, başvurularda adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak. Sağlık Bakanlığı engelli işçi alımı İŞKUR başvuru ekranı da erişime açıldı. Peki, Sağlık Bakanlığı engelli işçi alımı başvuru ne zaman, hangi tarihler arasında? Sağlık Bakanlığı 216 kişilik engelli işçi alımı başvuru şartları ve tarihleri!

Sağlık Bakanlığı engelli işçi alımı İŞKUR başvuru nasıl yapılır? 216 kişilik Sağlık Bakanlığı engelli işçi alımı ne zaman, şartları neler?

Sağlık Bakanlığı engelli işçi alımı başvuru ne zaman, şartları neler, nasıl başvuru yapılır sorusu yanıt aramakta. Ardahan, Çanakkale, Denizli, İstanbul, Erzurum, Kütahya ve Malatya gibi birçok ilde temizlik görevlisi kamuya istihdam edilecek.

Sağlık Bakanlığı engelli işçi alımı İŞKUR başvuru nasıl yapılır? 216 kişilik Sağlık Bakanlığı engelli işçi alımı ne zaman, şartları neler?

İŞÇİ ALIMI YAPILACAK YERLER LİSTESİ

Ardahan (1), Çanakkale (9), Denizli (1), İstanbul (130), Kastamonu (4), Kilis (5), Mardin (7), Samsun (8), Sivas (1), Bilecik (1), Burdur (4), Erzurum (6), Gümüşhane (3), Hakkari (1), Hatay (8), Kars (3), Kırklareli (1), Kütahya (2), Malatya (9), Muğla (4), Sakarya (7), Sinop (1)

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sağlık Bakanlığı engelli işçi alımı İŞKUR başvuru nasıl yapılır? 216 kişilik Sağlık Bakanlığı engelli işçi alımı ne zaman, şartları neler?

SAĞLIK BAKANLIĞI ENGELLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden yapılacak.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

Sağlık Bakanlığı engelli işçi alımı İŞKUR başvuru nasıl yapılır? 216 kişilik Sağlık Bakanlığı engelli işçi alımı ne zaman, şartları neler?

SAĞLIK BAKANLIĞI ENGELLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 01.11.2023 - 06.11.2023 tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı girişi yapılarak alınacaktır.

Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.

Sağlık Bakanlığı engelli işçi alımı İŞKUR başvuru nasıl yapılır? 216 kişilik Sağlık Bakanlığı engelli işçi alımı ne zaman, şartları neler?

Başvurular, ilgili mevzuat hükümlerine göre Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından alınacaktır.

Adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyerine başvuru yapacaktır.

SON DAKİKA