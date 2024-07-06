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Haberler Yaşam SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN SONUÇLARI SORGULAMA || Sağlık Bakanlığı tayin başvurusu sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 06.07.2024 05:55 Güncelleme Tarihi: 06.07.2024 05:55

SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN SONUÇLARI SORGULAMA || Sağlık Bakanlığı tayin başvurusu sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı isteğe bağlı iller arası yer değiştirme kura sonuçları araştırılmaya başladı. Sağlık çalışanlarının 2024 yılında tayin işlemleri belirlenen takvim doğrultusunda gerçekleştiriliyor. Her sene olduğu gibi bu sene de yhgm.saglik.gov.tr adresi üzerinden kadro ve branş dağılımlarıyla tercih başvuruları gerçekleştirildi. Peki, Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Sağlık Bakanlığı atama kurası takvim ve detaylar

SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN SONUÇLARI SORGULAMA || Sağlık Bakanlığı tayin başvurusu sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı, haziran dönemi isteğe bağlı iller arası yer değiştirme atama kurası duyuru yayımlandı. İller arası yer değiştirme başvurusunda bulunacak olanlar işlemlerini Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden 26 Haziran-1 Temmuz 2024 tarihileri arasında gerçekleştirdi. Şimdi başvuru sonuçları bekleniyor. Peki, Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN SONUÇLARI SORGULAMA || Sağlık Bakanlığı tayin başvurusu sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN BAŞVURU SONUÇLARI

Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvuru sonuçları henüz belli olmadı. İller arası yerleştirme sonuçları kura çekiminin ardından aynı gün 'yhgm.saglik.gov.tr' adresinden ilan edilecek.

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SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN SONUÇLARI SORGULAMA || Sağlık Bakanlığı tayin başvurusu sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

İLLER ARASI TAYİN KURA ÇEKİMİ GÜNÜ VE SAATİ

2024 Yılı Haziran Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası 26 Temmuz 2024 Cuma günü gerçekleştirilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN SONUÇLARI SORGULAMA || Sağlık Bakanlığı tayin başvurusu sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Atama sonuçları noter huzurunda yapılacak kuranın ardından aynı gün içerisinde Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüinternet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) erişime açılacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN SONUÇLARI SORGULAMA || Sağlık Bakanlığı tayin başvurusu sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
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