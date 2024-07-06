SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN SONUÇLARI SORGULAMA || Sağlık Bakanlığı tayin başvurusu sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN BAŞVURU SONUÇLARI

Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvuru sonuçları henüz belli olmadı. İller arası yerleştirme sonuçları kura çekiminin ardından aynı gün 'yhgm.saglik.gov.tr' adresinden ilan edilecek.