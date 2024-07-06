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SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN SONUÇLARI SORGULAMA || Sağlık Bakanlığı tayin başvurusu sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 06.07.2024 05:55
Güncelleme Tarihi: 06.07.2024
05:55
SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN SONUÇLARI SORGULAMA || Sağlık Bakanlığı tayin başvurusu sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Sağlık Bakanlığı isteğe bağlı iller arası yer değiştirme kura sonuçları araştırılmaya başladı. Sağlık çalışanlarının 2024 yılında tayin işlemleri belirlenen takvim doğrultusunda gerçekleştiriliyor. Her sene olduğu gibi bu sene de yhgm.saglik.gov.tr adresi üzerinden kadro ve branş dağılımlarıyla tercih başvuruları gerçekleştirildi. Peki, Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Sağlık Bakanlığı atama kurası takvim ve detaylar