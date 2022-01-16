Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları ne zaman? Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru şartları nelerdir, hangi tarihte yapılacak?

Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışmak üzere pek çok meslek kolunda işçi alımı yapılması bekleniyor. Resmi Gazete'de önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan yönetmelikle de bakanlık bünyesine alınacak olan işçilerin sınavsız ve kura yöntemiyle alınacağı duyuruldu. Bu gelişme sonrasında "Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları ne zaman, başvuru şartları nelerdir?" soruları üzerinden araştırmalar devam ediyor. Merak konusu olan Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları ne zaman, başvuru şartları nelerdir? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.