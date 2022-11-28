Haberler Yaşam Sağlık Bakanlığı işçi alımı 2022 branş, kontenjan ve tarihleri yayında! Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler?

Giriş Tarihi: 28.11.2022 07:42 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022 08:02

Sağlık Bakanlığı işçi alımı 2022 branş, kontenjan ve tarihleri yayında! Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı şartları, branş ve kotenjan dağılımı hakkında detaylar belli oldu. Son dakika haberi ile duyurulan sürekli işçi alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından duyurulan 85 bin personel alımı kapsamında 11 bin 317 sürekli işçi, bin 183 sözleşmeli personel ve 30 bin sözleşmeli sağlık çalışanı alımı için detaylar belli oldu. Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ve şartları araştırılmaya devam ediyor. Peki, 2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte, İŞKUR ile başvuru şartları, branş ve kontenjan dağılımı hakkında merak edilenler…