Haberler Yaşam Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru kılavuzu yayımlandı! ÖSYM ve İŞKUR ile Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru şartları, branş ve kadro dağılımı

Giriş Tarihi: 28.11.2022 13:59 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022 14:02

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru kılavuzu yayımlandı! ÖSYM ve İŞKUR ile Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru şartları, branş ve kadro dağılımı

Sağlık Bakanlığı personel alımı İŞKUR başvuru ekranı açıldı. Resmi Gazete ile son dakika duyurulan sağlık çalışanı ilanı için kritik tarihler başladı. Bakan Fahrettin Koca tarafından duyurulan 85 bin personel alımı müjdesi kapsamında ilk etap olan 42 bin 500 kişi için kadrolar belli oldu. Buna göre 11 bin 317 işçi alımı, bin 187 sözleşmeli personel alımı ve 30 bin sağlık personeli alımı yapılacak. Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru şartları, branş ve kontenjan bilgisi paylaşıldı. 2022 Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman? İşte, Sağlık Bakanlığı başvuru şartları, tarihleri, branş ve kadro dağılımı…