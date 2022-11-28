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Haberler Yaşam Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru kılavuzu yayımlandı! ÖSYM ve İŞKUR ile Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru şartları, branş ve kadro dağılımı
Giriş Tarihi: 28.11.2022 13:59 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022 14:02

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru kılavuzu yayımlandı! ÖSYM ve İŞKUR ile Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru şartları, branş ve kadro dağılımı

Sağlık Bakanlığı personel alımı İŞKUR başvuru ekranı açıldı. Resmi Gazete ile son dakika duyurulan sağlık çalışanı ilanı için kritik tarihler başladı. Bakan Fahrettin Koca tarafından duyurulan 85 bin personel alımı müjdesi kapsamında ilk etap olan 42 bin 500 kişi için kadrolar belli oldu. Buna göre 11 bin 317 işçi alımı, bin 187 sözleşmeli personel alımı ve 30 bin sağlık personeli alımı yapılacak. Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru şartları, branş ve kontenjan bilgisi paylaşıldı. 2022 Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman? İşte, Sağlık Bakanlığı başvuru şartları, tarihleri, branş ve kadro dağılımı…

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru kılavuzu yayımlandı! ÖSYM ve İŞKUR ile Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru şartları, branş ve kadro dağılımı

Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru İŞKUR ekranı aktif hale geldi. Resmi Gazetede yayımlanan ilanın ardından 42 bin 500 sağlık çalışanı kadro ve branş dağılımı belli oldu. Yer alan ilana göre bin 183 sözleşmeli personel alımı, 11 bin 317 sürekli işçi alımı ve 30 bin personel alımı için harekete geçildi. Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru şartları, tarihleri, branş ve kontenjanları hakkında araştırmalar sürüyor. Konuyla ilgili İŞKUR başvuru ekranına dönüldü. Peki, 2022 Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı şartları neler, başvurusu nasıl yapılır? İşte, detaylar…

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru kılavuzu yayımlandı! ÖSYM ve İŞKUR ile Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru şartları, branş ve kadro dağılımı

SON DAKİKA: SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU KILAVUZU YAYINDA!

ÖSYM son dakika duyurdu:

"Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2022/11 Tercih Kılavuzu'nda kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir."

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Sağlık Bakanlığı toplamda 42 bin 500 işçi ve personel alımı yapacak. İlanda 11 bin 317 sürekli işçi, bin 183 sözleşmeli personel ve 30 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacağı ifade edildi.

İşte, Sağlık Bakanlığı başvuru ekranı ve branş ve kontenjan dağılımı...

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Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru kılavuzu yayımlandı! ÖSYM ve İŞKUR ile Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru şartları, branş ve kadro dağılımı

2022 SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında 1.183 sözleşmeli personel, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında 30.000 sözleşmeli sağlık personeli olmak üzere toplam 31.183 sözleşmeli personel, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile alınacaktır.

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru kılavuzu yayımlandı! ÖSYM ve İŞKUR ile Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru şartları, branş ve kadro dağılımı

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli personel
pozisyonlarının ve başvuru şartlarının bulunduğu KPSS-2022/11 Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin
internet sitesi üzerinden yayınlanacaktır.

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru kılavuzu yayımlandı! ÖSYM ve İŞKUR ile Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru şartları, branş ve kadro dağılımı

30 bin pesonel alımı için adaylar tercihlerini, 30 Kasım-5 Aralık 2022 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 30 Kasım 2022 tarihinde saat 14.00'te başlayacak; 5 Aralık 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

11 bin 317 işçi alımı için başvurular 28 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında yapılacak. Buna göre başvurular İŞKUR üzerinden başladı.

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