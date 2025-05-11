SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİM TARİHİ 2025: 3 bin 658 işçi alımı kurası ne zaman çekilecek ve sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek 3.658 sürekli işçi alımı için başvuru süreci tamamlandı. Şimdi ise adayların gözü, kura çekiminin gerçekleştirileceği tarihe çevrildi.

Henüz göreve başlama tarihleriyle ilgili de resmi kurumlardan açıklama gelmedi. Konu hakkında Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun açıklamaları yakından takip ediliyor.