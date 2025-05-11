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Haberler Yaşam SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİM TARİHİ 2025: 3 bin 658 işçi alımı kurası ne zaman çekilecek ve sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?
Giriş Tarihi: 11.05.2025 11:24 Güncelleme Tarihi: 11.05.2025 11:24

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİM TARİHİ 2025: 3 bin 658 işçi alımı kurası ne zaman çekilecek ve sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı 2025 yılı kapsamında yapılacak olan 3 bin 658 sürekli işçi alımıyla ilgili kura çekimi tarihleri, başvurularını tamamlayan adaylar tarafından merakla bekleniyor. İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirilen başvurular, 5 Mayıs'ta başlamış ve 9 Mayıs'ta sona ermişti. Güvenlik görevlisi, aşçı, klinik destek elemanı ve temizlik görevlisi gibi çeşitli pozisyonlara yapılacak alımlar için süreç başlarken, şimdi gözler kura çekimi ve sonuç açıklama tarihlerine çevrildi. Peki, 3 bin 658 işçi alımı kurası ne zaman çekilecek ve sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİM TARİHİ 2025: 3 bin 658 işçi alımı kurası ne zaman çekilecek ve sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı, 2025 yılı için 3.658 işçi alımı başvurularını 5-9 Mayıs tarihleri arasında İŞKUR üzerinden tamamladı. Başvuruların sona ermesiyle birlikte adaylar, noter huzurunda yapılacak kura çekimini bekliyor. Kura sonrası, 81 ilde görevlendirilecek personeller belirlenecek. Peki, 3 bin 658 işçi alımı kurası ne zaman çekilecek ve sonuçlar hangi tarihte açıklanacak? İşte detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİM TARİHİ 2025: 3 bin 658 işçi alımı kurası ne zaman çekilecek ve sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI 3.658 İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI TAMAMLANDI

Sağlık Bakanlığı, Türkiye genelinde 81 ilde görevlendirilmek üzere toplam 3.658 sürekli işçi alımı gerçekleştirecek. Başvurular, 5-9 Mayıs tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden alındı.

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SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİM TARİHİ 2025: 3 bin 658 işçi alımı kurası ne zaman çekilecek ve sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek 3.658 sürekli işçi alımı için başvuru süreci tamamlandı. Şimdi ise adayların gözü, kura çekiminin gerçekleştirileceği tarihe çevrildi.

Henüz göreve başlama tarihleriyle ilgili de resmi kurumlardan açıklama gelmedi. Konu hakkında Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun açıklamaları yakından takip ediliyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİM TARİHİ 2025: 3 bin 658 işçi alımı kurası ne zaman çekilecek ve sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

İŞÇİ ALIMI HANGİ KADROLARA, KAÇ İLDE YAPILACAK?
Sağlık Bakanlığı işçi alımı temizlik görevlisi, klinik destek elemanı, özel güvenlik görevlisi (silahsız) ve aşçı kadrolarına gerçekleştirilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİM TARİHİ 2025: 3 bin 658 işçi alımı kurası ne zaman çekilecek ve sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan ilan listesine göre alımlar, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce illerine yapılacak.