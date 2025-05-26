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Haberler Yaşam Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekim günü 2025: Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 26.05.2025 08:00 Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 08:00

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekim günü 2025: Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

Sağlık Bakanlığı'nın 3.658 sürekli işçi alımı başvuruları İŞKUR üzerinden tamamlandı ve şimdi kura heyecanı başladı. Ankara'da noter huzurunda yapılacak olan kura çekimi, Bakanlık tarafından canlı yayınla duyurulacak. Kura sonuçlarının açıklanmasıyla adaylar atama sürecine ilişkin ilk bilgilerine ulaşacak. Peki, 2025 Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta, nasıl ve nereden canlı takip edilir? İşte, tüm detaylar.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekim günü 2025: Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları 3.658 sürekli işçi alımı için İŞKUR aracılığıyla başvurularını tamamlayan adaylar tarafından sorgulanıyor. Temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi ve aşçı gibi çeşitli pozisyonlar için yapılacak kura çekimi öncesinde hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Bakanlık, aday listesini resmi olarak duyurdu ve şimdi binlerce aday kura gününe odaklandı. Peki; Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekim günü 2025: Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ilde İŞKUR üzerinden toplam 3 bin 658 işçi alımı yapılacak. Başvurular 5 Mayıs-9 Mayıs tarihlerinde esube.iskur.gov.tr adresinden yapıldı.

3 bin 658 işçi alımı için başvuruların tamamlanmasının ardından gözler kuraların çekileceği tarihe çevrildi.

Bakanlık tarafından yayımlanan kılavuza göre, işçi alımı kura çekimi 27 Mayıs 2025 Salı tarihinde noter huzurunda canlı olarak yapılacak.

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Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekim günü 2025: Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekiminin tamamlanmasının ardından kurada kazanan adaylar için kura sonuçları canlı olarak yayımlanacak.

Kurada kazananlar belge işlerini tamamlayarak Kurban Bayramının akabinde görevlerine başlayacak.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekim günü 2025: Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

NİHAİ LİSTE BELLİ OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak 3658 sürekli işçi alımı için İŞKUR üzerinden yayımlanan nihai aday listesi belli oldu. Bu liste kuraya katılacak adayları kapsayacak.

Nihai aday listesi, başvurusu kabul edilen ve kura çekimine katılmaya hak kazanan kişilerin yer aldığı listedir. Bu liste kazananları değil, kuraya katılacakları gösterir. Listede yer alan adaylar, 27 Mayıs 2025 tarihinde yapılacak kura çekimi ile belirlenecek ve kuradan çıkan isimler mülakatsız olarak işe alınacak.

Nihai isim listesi için;

İŞKUR e-şube adresine gidin.

"İş Arayan" bölümünden giriş yapın.

"İş Başvurularım" sekmesine tıklayın.

Sağlık Bakanlığı başvurunuzu görüntüleyin.

"Nihai Aday Listesi" bağlantısına tıklayarak listeye erişim sağlayabilirsiniz

NİHAİ LİSTE İÇİN TIKLAYIN

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekim günü 2025: Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

İŞÇİ ALIMI HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan ilan listesine göre alımlar, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce illerine yapılacak.