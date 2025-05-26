Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekim günü 2025: Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları 3.658 sürekli işçi alımı için İŞKUR aracılığıyla başvurularını tamamlayan adaylar tarafından sorgulanıyor. Temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi ve aşçı gibi çeşitli pozisyonlar için yapılacak kura çekimi öncesinde hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Bakanlık, aday listesini resmi olarak duyurdu ve şimdi binlerce aday kura gününe odaklandı. Peki; Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta?