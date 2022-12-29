Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi CANLI İZLE | İŞKUR 2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgulama işçi sonuç ekranı ile temizlikçi ve güvenlik başvuru sonuçları

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi 29 Aralık Perşembe bugün de devam ediyor. İŞKUR üzerinden alınan başvurularda sonuç adımına gelindi. 11 bin 317 sürekli işçi alımı başvuru sonuçları canlı yayınlanan kura çekilişi ardından belli oluyor. 28 Aralık tarihinde başlayan kuralar temizlikçi ve güvenlik görevlisi ağırlıkta olan kadroda yerleştirme işlemleri Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi canlı izle ekranı ile takip ediliyor. Başvuruda bulunan adaylar yayın ardından 'yhgm.saglik.gov.tr' ve 'iscisonuc.saglik.gov.tr' adresleri üzerinden Sağlık Bakanlığı kura sonuçları isim listesi linkine erişebiliyor. Peki, 2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonucu sorgulama nasıl ve nereden yapılır? İşte, detaylar…