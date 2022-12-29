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Haberler Yaşam Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi CANLI İZLE | İŞKUR 2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgulama işçi sonuç ekranı ile temizlikçi ve güvenlik başvuru sonuçları
Giriş Tarihi: 29.12.2022 07:42 Güncelleme Tarihi: 29.12.2022 07:42

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi CANLI İZLE | İŞKUR 2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgulama işçi sonuç ekranı ile temizlikçi ve güvenlik başvuru sonuçları

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi 29 Aralık Perşembe bugün de devam ediyor. İŞKUR üzerinden alınan başvurularda sonuç adımına gelindi. 11 bin 317 sürekli işçi alımı başvuru sonuçları canlı yayınlanan kura çekilişi ardından belli oluyor. 28 Aralık tarihinde başlayan kuralar temizlikçi ve güvenlik görevlisi ağırlıkta olan kadroda yerleştirme işlemleri Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi canlı izle ekranı ile takip ediliyor. Başvuruda bulunan adaylar yayın ardından 'yhgm.saglik.gov.tr' ve 'iscisonuc.saglik.gov.tr' adresleri üzerinden Sağlık Bakanlığı kura sonuçları isim listesi linkine erişebiliyor. Peki, 2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonucu sorgulama nasıl ve nereden yapılır? İşte, detaylar…

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi CANLI İZLE | İŞKUR 2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgulama işçi sonuç ekranı ile temizlikçi ve güvenlik başvuru sonuçları

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgulama işlemleri başladı. 11 bin 317 sürekli işçi alımı Bakanlık ve İŞKUR işbirliği ile gerçekleşiyor. Temizlikçi ve güvenlik görevlisi sonuçları yoğunlukla araştırılırken diğer branşlara da ilgi yoğun. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş, Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı izle ekranı ile takip ediliyor. 28 Aralık tarihinde başlayan kura 29 Aralık bugün de devam ediyor. Bakanlık bünyesinde bulunan Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü (YHGM) üzerinden Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama işlemleri başladı. Başvuruda bulunan adaylar il il araştırmalarına devam ediyor. Peki, 2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi nasıl ve nereden izlenir? İşte, personel alımına dair tüm detaylar…

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi CANLI İZLE | İŞKUR 2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgulama işçi sonuç ekranı ile temizlikçi ve güvenlik başvuru sonuçları

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ DEVAM EDİYOR!

Başvuruların tamamlanmasının ardından Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru sonuçları duyuruluyor. Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı asil ve asil sayı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın noter kurası ile belirlenecek.

11 bin 317 işçi alımı için kura çekimi 28 Aralık 2022 tarihinde başladı 29 Aralık Perşembe günü devam ediyor. Noter huzurunda çekilecek kura, sabah 09.00'da başlayacak ve saat 18.00'de sona erecek.

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Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi CANLI İZLE | İŞKUR 2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgulama işçi sonuç ekranı ile temizlikçi ve güvenlik başvuru sonuçları

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

T.C. Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerine 4857 sayılı İş Kanunu ile mezkûr Kanuna dayanılarak çıkarılan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca 11.317 sürekli işçi alımı için 28/11/2022 – 02/12/2022 tarihleri arasında İŞKUR tarafından il ve meslek bazında başvurular alınmış ve Bakanlığımıza bildirilmiştir.

İşe alınacak sürekli işçiler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin geçici 10 uncu maddesi hükmüne göre öncelikliler de dâhil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın Bakanlığımızca doğrudan noter kurası ile belirlenecektir.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi CANLI İZLE | İŞKUR 2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgulama işçi sonuç ekranı ile temizlikçi ve güvenlik başvuru sonuçları

İl ve mesleklere göre ilan edilen kadro sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday için kura ile yerleştirme işlemi, Türkiye Noterler Birliği çekiliş programı ile noter huzurunda 28-29 Aralık 2022 tarihlerinde Bakanlığımız Bilkent Yerleşkesinde gerçekleşecektir.

Kura çekilişi Bakanlığımız YouTube kanalı üzerinden (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) canlı olarak yayınlanacağından, kuraya katılımcı alınmayacaktır.

Kura sonuçları aynı gün saat 22.00'den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Kura çekilişi illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her bir il ve meslek için ayrı ayrı yapılacaktır.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi CANLI İZLE | İŞKUR 2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgulama işçi sonuç ekranı ile temizlikçi ve güvenlik başvuru sonuçları

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI

Sağlık Bakanlığı'nın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 11 bin 317 sürekli işçi alımı branş ve kadro dağılımı ise şöyle sıralandı:

5 bin 80 Temizlik Hizmetleri (Temizlik Görevlisi)

3 bin 559 Koruma ve Güvenlik Hizmetleri (Güvenlik Görevlisi),

791 Klinik Destek Elemanı,

604 Hasta Karşılama Yönlendirme Görevlisi,

275 Elektrikçi (Genel),

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