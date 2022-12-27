Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi için geri sayım! İŞKUR kura çekimi ile Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?
Giriş Tarihi: 27.12.2022 15:08 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022 15:19

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi için geri sayım! İŞKUR kura çekimi ile Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi tarihi için geri sayım devam ediyor. Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 11 bin 317 işçi alımı başvuruları, 28 Kasım-2 Aralık 2022 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden tamamlandı. Başvurularını gerçekleştiren adaylar Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi tarihleri için bekleyişe geçti. Bakanlık tarafından paylaşılan takvime göre, İŞKUR kura çekimi Aralık ayında yapılacak. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta? İşte, 11 bin 317 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı ve tüm detaylar.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA TARİHİ İÇİN GERİ SAYIM! 2022 İŞKUR kura tarihi ile 11 bin 317 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi için geri sayım! İŞKUR kura çekimi ile Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Başvuru süreci İŞKUR üzerinden tamamlanan 11 bin 317 sürekli işçi alımı için noter huzurunda kura çekilişi yapılacak. Ardından Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ve isim listesi adaylar ile paylaşılacak. Bu noktada temizlik görevlisi, elektrikçi, klinik destek elemanı, güvenlik görevlisi gibi branşlar için başvuruda bulunanlar, gözlerini kura çekimi ile beraber sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi. Peki, 11 bin 317 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, ayın kaçında? İşte 2022 İŞKUR kura çekimi takvimi ile Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı...

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi için geri sayım! İŞKUR kura çekimi ile Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI SONA ERDİ!

Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 işçi alımı için başvurular, 28 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında tamamlandı.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden alınan Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 işçi alımı kadro ve kontenjan dağılımı ise şöyle;

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi için geri sayım! İŞKUR kura çekimi ile Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

261 Bilgisayar Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı,

154 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı,

275 Elektrikçi (Genel),

3559 Koruma ve Güvenlik Hizmetleri (Güvenlik Görevlisi),

604 Hasta Karşılama Yönlendirme Görevlisi,

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi için geri sayım! İŞKUR kura çekimi ile Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

284 Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı,

188 İnşaat Boyacısı / Boyacı,

791 Klinik Destek Elemanı,

121 Marangoz,

5080 Temizlik Hizmetleri (Temizlik Görevlisi)

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi için geri sayım! İŞKUR kura çekimi ile Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Başvuruların tamamlanmasının ardından Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru sonuçları için geri sayım başladı. Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın noter kurası ile belirlenecek.

11 bin 317 işçi alımı için kura çekimi, 28 Aralık 2022 tarihinde yapılacak. Noter huzurunda çekilecek kura, sabah 09:00'da başlayacak ve saat 18:00'de sona erecek.

SON DAKİKA