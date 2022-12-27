Haberler Yaşam Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi için geri sayım! İŞKUR kura çekimi ile Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

Giriş Tarihi: 27.12.2022 15:08 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022 15:19

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi tarihi için geri sayım devam ediyor. Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 11 bin 317 işçi alımı başvuruları, 28 Kasım-2 Aralık 2022 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden tamamlandı. Başvurularını gerçekleştiren adaylar Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi tarihleri için bekleyişe geçti. Bakanlık tarafından paylaşılan takvime göre, İŞKUR kura çekimi Aralık ayında yapılacak. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta? İşte, 11 bin 317 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı ve tüm detaylar.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA TARİHİ İÇİN GERİ SAYIM! 2022 İŞKUR kura tarihi ile 11 bin 317 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı