Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 11 bin 347 işçi sürekli işçi alımı yapılacağı açıklanmıştı. Başvuruları geçtiğimiz günlerde İŞKUR üzerinden tamamlanan işçi alımı için kura tarihi belli oldu. Yılsonuna sayılı günler kalırken başvuruda bulunan binlerce aday, 11 bin 317 Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura çekimi ne zaman yapılacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Noter huzurunda yapılacak çekilişin ardından Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ve isim listesi duyurulacak. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihte? İşte, İŞKUR kura tarihi ile Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama ekranı ve isim listesi.