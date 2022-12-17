Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi tarihi için geri sayım resmen başladı. Bakan Koca tarafından Bakanlık bünyesine 85 bin personel alımı kapsamında 11 bin 317 sürekli işçi alınacağı duyurulmuştu. Başvuruları İŞKUR üzerinden gerçekleştirilen sürekli işçi alımı kura çekimi tarihi için sayılı günler kaldı. Bu noktada ''Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihte?'' soruları binlerce adayın gündemindeki yerini aldı. Peki, 2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir? İşte, Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura tarihi…