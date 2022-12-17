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Haberler Yaşam SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN? 2022 İŞKUR kura tarihi ile Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 17.12.2022 14:00 Güncelleme Tarihi: 17.12.2022 14:03

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN? 2022 İŞKUR kura tarihi ile Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi tarihi için geri sayım resmen başladı. Bakan Koca tarafından Bakanlık bünyesine 85 bin personel alımı kapsamında 11 bin 317 sürekli işçi alınacağı duyurulmuştu. Başvuruları İŞKUR üzerinden gerçekleştirilen sürekli işçi alımı kura çekimi tarihi için sayılı günler kaldı. Bu noktada ''Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihte?'' soruları binlerce adayın gündemindeki yerini aldı. Peki, 2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir? İşte, Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura tarihi…

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN? 2022 İŞKUR kura tarihi ile Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 11 bin 347 işçi sürekli işçi alımı yapılacağı açıklanmıştı. Başvuruları geçtiğimiz günlerde İŞKUR üzerinden tamamlanan işçi alımı için kura tarihi belli oldu. Yılsonuna sayılı günler kalırken başvuruda bulunan binlerce aday, 11 bin 317 Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura çekimi ne zaman yapılacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Noter huzurunda yapılacak çekilişin ardından Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ve isim listesi duyurulacak. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihte? İşte, İŞKUR kura tarihi ile Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama ekranı ve isim listesi.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN? 2022 İŞKUR kura tarihi ile Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI SONA ERDİ!

Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 işçi alımı için başvurular, 28 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında tamamlandı.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden alınan Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 işçi alımı kadro ve kontenjan dağılımı ise şöyle;

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SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN? 2022 İŞKUR kura tarihi ile Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

261 Bilgisayar Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı,

154 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı,

275 Elektrikçi (Genel),

3559 Koruma ve Güvenlik Hizmetleri (Güvenlik Görevlisi),

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN? 2022 İŞKUR kura tarihi ile Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

604 Hasta Karşılama Yönlendirme Görevlisi,

284 Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı,

188 İnşaat Boyacısı / Boyacı,

791 Klinik Destek Elemanı,

121 Marangoz,

5080 Temizlik Hizmetleri (Temizlik Görevlisi)

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN? 2022 İŞKUR kura tarihi ile Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Başvuruların tamamlanmasının ardından Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru sonuçları için geri sayım başladı. Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın noter kurası ile belirlenecek.

11 bin 317 işçi alımı için kura çekimi, 28 Aralık 2022 tarihinde yapılacak. Noter huzurunda çekilecek kura, sabah 09:00'da başlayacak ve saat 18:00'de sona erecek.

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