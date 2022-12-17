Haberler Yaşam Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihte? 2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı İŞKUR kura tarihi için geri sayım!

Giriş Tarihi: 17.12.2022 01:22 Güncelleme Tarihi: 17.12.2022 01:22

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihte? 2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı İŞKUR kura tarihi için geri sayım!

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi için geri sayım devam ediyor. İŞKUR üzerinden başvuruları alınan 11 bin 317 sürekli işçi alımı için noter huzurunda kura çekilecek. Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura tarihi için sayılı günler kalırken başvuruda bulunan binlerce aday, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihte sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. Peki, 2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir? İşte, İŞKUR ile 11 bin 317 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi tarihi ve konu ile ilgili merak edilenler.