Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sağlık Bakanlığı 11.317 sürekli işçi alımı başvuruları, 28 Kasım-2 Aralık 2022 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden alındı. Yayımlanan ilana göre, Sağlık Bakanlığı işçi alımı noter kurası ile gerçekleşecek. Bu noktada Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi tarihi söz konusu ilana başvuru yapan adaylar tarafından merak konusu oldu. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi gün? İŞKUR ile 2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, konu ile ilgili tüm bilgiler.