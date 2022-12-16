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Haberler Yaşam SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ TARİHİ BELLİ OLDU! 2022 İŞKUR ile Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, ayın kaçında?
Giriş Tarihi: 16.12.2022 11:42 Güncelleme Tarihi: 16.12.2022 11:44

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ TARİHİ BELLİ OLDU! 2022 İŞKUR ile Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, ayın kaçında?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi için geri sayım devam ediyor. İŞKUR üzerinden başvuruları alınan 11 bin 317 sürekli işçi alımı için noter huzurunda kura çekilecek. Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura tarihi için sayılı günler kalırken başvuruda bulunan binlerce aday, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihte sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. Peki, 2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir? İşte, İŞKUR ile 11 bin 317 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi tarihi ve konu ile ilgili merak edilenler.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ TARİHİ BELLİ OLDU! 2022 İŞKUR ile Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, ayın kaçında?

11 bin 317 sürekli işçi alımı için Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura tarihi belli oldu. 28 Kasım-2 Aralık 2022 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden başvurularını tamamlayan adaylar, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi için geri sayıma geçti. Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ve isim listesi noter huzurunda yapılacak çekiliş sonrası adayların erişimine açılacak. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihte? İşte, İŞKUR ile 2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı ve konu ile ilgili tüm detaylar.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ TARİHİ BELLİ OLDU! 2022 İŞKUR ile Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, ayın kaçında?

SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI SONA ERDİ!

Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 işçi alımı için başvurular, 28 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında tamamlandı.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden alınan Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 işçi alımı kadro ve kontenjan dağılımı ise şöyle;

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SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ TARİHİ BELLİ OLDU! 2022 İŞKUR ile Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, ayın kaçında?

261 Bilgisayar Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı,

154 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı,

275 Elektrikçi (Genel),

3559 Koruma ve Güvenlik Hizmetleri (Güvenlik Görevlisi),

604 Hasta Karşılama Yönlendirme Görevlisi,

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ TARİHİ BELLİ OLDU! 2022 İŞKUR ile Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, ayın kaçında?

284 Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı,

188 İnşaat Boyacısı / Boyacı,

791 Klinik Destek Elemanı,

121 Marangoz,

5080 Temizlik Hizmetleri (Temizlik Görevlisi)

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ TARİHİ BELLİ OLDU! 2022 İŞKUR ile Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, ayın kaçında?

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Başvuruların tamamlanmasının ardından Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru sonuçları için geri sayım başladı. Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın noter kurası ile belirlenecek.

11 bin 317 işçi alımı için kura çekimi, 28 Aralık 2022 tarihinde yapılacak. Noter huzurunda çekilecek kura, sabah 09:00'da başlayacak ve saat 18:00'de sona erecek.

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