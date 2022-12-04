Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi tarihi 2022: İŞKUR ile Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 04.12.2022 11:27 Güncelleme Tarihi: 04.12.2022 11:27

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi tarihi 2022: İŞKUR ile Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru sonuçları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 işçi alımı başvuruları, İŞKUR üzerinden 28 Kasım-2 Aralık 2022 tarihleri arasında alındı. Akabinde gözler Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru sonuçları için gelecek açıklamalara çevrildi. Temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, marangoz, inşaat boyacısı gibi kadrolara yapılacak olan Sağlık Bakanlığı işçi alımı noter kurası ile gerçekleşecek. Bu kapsamda başvuru yapan adaylar, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihte?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, İŞKUR ile 2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları ve kura tarihleri hakkında bilgiler.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi tarihi 2022: İŞKUR ile Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi tarihi araştırılıyor. 28 Kasım'da başlayan Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 işçi alımı başvuruları, 2 Aralık Cuma günü sona erdi. İŞKUR üzerinden alınan Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru sonuçları noter huzurunda yapılacak kura çekimi ile belli olacak. Bu noktada başvuru yapan binlerce aday, Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 işçi alımı kura çekimi tarihi ve başvuru sonuçları sorgulama ekranı ile ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, başvuru sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, İŞKUR ile 2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru sonuçları ve kura tarihi hakkında ayrıntılı bilgiler.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi tarihi 2022: İŞKUR ile Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI SONA ERDİ!

Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 işçi alımı için başvurular, 28 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında tamamlandı. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden alınan Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 işçi alımı kadro ve kontenjan dağılımı ise şöyle:

261 Bilgisayar Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı,

154 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı,

275 Elektrikçi (Genel),

3559 Koruma ve Güvenlik Hizmetleri (Güvenlik Görevlisi),

604 Hasta Karşılama Yönlendirme Görevlisi,

284 Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı,

188 İnşaat Boyacısı / Boyacı,

791 Klinik Destek Elemanı,

121 Marangoz,

5080 Temizlik Hizmetleri (Temizlik Görevlisi)

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi tarihi 2022: İŞKUR ile Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Başvuruların tamamlanmasının ardından Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru sonuçları için geri sayım başladı. Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın noter kurası ile belirlenecek.

Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek. Bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecek.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi tarihi 2022: İŞKUR ile Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

Atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacak. Yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacak.

Aynı meslek için farklı öğrenim düzeyinden/bölümden (ortaöğretim/ön lisans/lisans)mezun olmak aday lehine kurada bir öncelik teşkil etmeyecek.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi tarihi 2022: İŞKUR ile Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi tarihi ve başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Sağlık Bakanlığı kura çekilişinin aralık ayının son haftalarına doğru yapılması bekleniyor. Kura tarihi ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

SON DAKİKA