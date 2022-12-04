Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru sonuçları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 işçi alımı başvuruları, İŞKUR üzerinden 28 Kasım-2 Aralık 2022 tarihleri arasında alındı. Akabinde gözler Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru sonuçları için gelecek açıklamalara çevrildi. Temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, marangoz, inşaat boyacısı gibi kadrolara yapılacak olan Sağlık Bakanlığı işçi alımı noter kurası ile gerçekleşecek. Bu kapsamda başvuru yapan adaylar, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihte?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, İŞKUR ile 2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları ve kura tarihleri hakkında bilgiler.