SAĞLIK BAKANLIĞI KURA TARİHİ! Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kura çekimi ne zaman, adayların görev tarihi belli oldu mu?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı temizlik görevlisi, klinik destek elemanı, özel güvenlik görevlisi (silahsız) ve aşçı kadrolarında yapılacak. Belirlenen koşulları sağlayan adayların başvuruları olumlu sonuçlanması halinde yapılacak kuraya göre kadrolara yerleştirilecek. Bakanlık tarafından yayımlanan kılavuza göre, işçi alımı kura çekim tarihi belli oldu. Peki, Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kura çekimi ne zaman? İşte, detaylar...