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Haberler Yaşam Sağlık Bakanlığı KPSS-2022/11 tercih kılavuzu yayınlandı başvurular başladı! Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 29.11.2022 23:33 Güncelleme Tarihi: 29.11.2022 23:35

Sağlık Bakanlığı KPSS-2022/11 tercih kılavuzu yayınlandı başvurular başladı! Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır şartları nelerdir?

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru süreci başladı. Bakanlık bünyesinde 30 bin sözleşmeli sağlık personeli, 11 bin 317 sürekli işçi ve 1183 sözleşmeli personel olmak üzere toplamda 42 bin 500 işçi ve personel alımı gerçekleşeceği bildirilirken alımlara ilişkin başvurular İŞKUR aracılığı ile alınıyor. Bu kapsamda ise "Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır şartları nelerdir, kadro ve branş dağılımı nasıl olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Yayımlanan kılavuzda tüm bu detaylar yer aldı. İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri, şartları ve kılavuzu ile tüm detaylar.

Sağlık Bakanlığı KPSS-2022/11 tercih kılavuzu yayınlandı başvurular başladı! Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır şartları nelerdir?

Sağlık Bakanlığı personel alımı için beklenen süreç başladı. Bakanlık tarafından duyurulan başvuru kılavuzu İŞKUR üzerinden yayımlanırken başvuruların da yine bu sistem üzerinden alınacağı kaydedildi. Kılavuzda; 11 bin 317 sürekli işçi, 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 1183 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 42 bin 500 işçi ve personel alımı yapılacağı kaydedildi. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır şartları nelerdir, kadro ve branş dağılımı nasıl olacak? İşte Sağlık Bakanlığı personel alımına dair merak edilen tüm detaylar.

Sağlık Bakanlığı KPSS-2022/11 tercih kılavuzu yayınlandı başvurular başladı! Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır şartları nelerdir?

SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU KILAVUZU YAYINDA!

ÖSYM son dakika duyurdu:

"Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2022/11 Tercih Kılavuzu'nda kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir."

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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Sağlık Bakanlığı KPSS-2022/11 tercih kılavuzu yayınlandı başvurular başladı! Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır şartları nelerdir?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Sağlık Bakanlığı toplamda 42 bin 500 işçi ve personel alımı yapacak. İlanda 11 bin 317 sürekli işçi, bin 183 sözleşmeli personel ve 30 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacağı ifade edildi.

İşte, Sağlık Bakanlığı başvuru ekranı ve branş ve kontenjan dağılımı...

Sağlık Bakanlığı KPSS-2022/11 tercih kılavuzu yayınlandı başvurular başladı! Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır şartları nelerdir?

2022 SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında 1.183 sözleşmeli personel, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında 30.000 sözleşmeli sağlık personeli olmak üzere toplam 31.183 sözleşmeli personel, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile alınacaktır.

Sağlık Bakanlığı KPSS-2022/11 tercih kılavuzu yayınlandı başvurular başladı! Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır şartları nelerdir?

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli personel pozisyonlarının ve başvuru şartlarının bulunduğu KPSS-2022/11 Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlanacaktır.

30 bin pesonel alımı için adaylar tercihlerini, 30 Kasım-5 Aralık 2022 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 30 Kasım 2022 tarihinde saat 14.00'te başlayacak; 5 Aralık 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

11 bin 317 işçi alımı için başvurular 28 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında yapılacak. Buna göre başvurular İŞKUR üzerinden başladı.

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