Haberler Yaşam Sağlık Bakanlığı KPSS-2022/11 tercih kılavuzu yayınlandı başvurular başladı! Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır şartları nelerdir?

Giriş Tarihi: 29.11.2022 23:33 Güncelleme Tarihi: 29.11.2022 23:35

Sağlık Bakanlığı KPSS-2022/11 tercih kılavuzu yayınlandı başvurular başladı! Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır şartları nelerdir?

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru süreci başladı. Bakanlık bünyesinde 30 bin sözleşmeli sağlık personeli, 11 bin 317 sürekli işçi ve 1183 sözleşmeli personel olmak üzere toplamda 42 bin 500 işçi ve personel alımı gerçekleşeceği bildirilirken alımlara ilişkin başvurular İŞKUR aracılığı ile alınıyor. Bu kapsamda ise "Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır şartları nelerdir, kadro ve branş dağılımı nasıl olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Yayımlanan kılavuzda tüm bu detaylar yer aldı. İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri, şartları ve kılavuzu ile tüm detaylar.