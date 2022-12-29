Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi 29 Aralık bugün de çekilmeye devam ediyor. İl il açıklanan 11 bin 317 sürekli işçi alımı sonuçları İŞKUR üzerinden gerçekleştirilen başvuruların ardından belli oluyor. Temizlikçi, güvenlik görevlisi gibi branşların ağırlıkta olduğu kadro için sonuçlar Sağlık Bakanlığı kura çekimi sonuçları canlı izle ekranı üzerinden takip ediliyor. Sağlık personel alımı sonuçları iscisonuc.saglik.gov.tr adresi üzerinden kontrol ediliyor. Peki, 2022 Sağlık Bakanlığı kura çekimi sonuçları sorgulama nasıl yapılır, isim listesi nereden öğrenilir? İşte, YHGM duyuruları ile işçi alımı sonuçları…