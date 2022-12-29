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Haberler Yaşam Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı izle 29 Aralık | Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları 2022 güvenlik ve temizlik görevlisi isim listesi ile iscisonuc.saglik.gov.tr ekranında!
Giriş Tarihi: 29.12.2022 13:48 Güncelleme Tarihi: 29.12.2022 13:48

Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı izle 29 Aralık | Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları 2022 güvenlik ve temizlik görevlisi isim listesi ile iscisonuc.saglik.gov.tr ekranında!

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi 29 Aralık bugün de çekilmeye devam ediyor. İl il açıklanan 11 bin 317 sürekli işçi alımı sonuçları İŞKUR üzerinden gerçekleştirilen başvuruların ardından belli oluyor. Temizlikçi, güvenlik görevlisi gibi branşların ağırlıkta olduğu kadro için sonuçlar Sağlık Bakanlığı kura çekimi sonuçları canlı izle ekranı üzerinden takip ediliyor. Sağlık personel alımı sonuçları iscisonuc.saglik.gov.tr adresi üzerinden kontrol ediliyor. Peki, 2022 Sağlık Bakanlığı kura çekimi sonuçları sorgulama nasıl yapılır, isim listesi nereden öğrenilir? İşte, YHGM duyuruları ile işçi alımı sonuçları…

Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı izle 29 Aralık | Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları 2022 güvenlik ve temizlik görevlisi isim listesi ile iscisonuc.saglik.gov.tr ekranında!

Sağlık Bakanlığı kura çekimi sonuçları temizlik ve güvenlik görevlisi isim listesi PDF olarak araştırılıyor. Bakan Koca tarafından müjdesi verilen 11 bin 317 sürekli işçi için başvurular geçtiğimiz günlerde İŞKUR üzerinden tamamlandı. Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama işlemleri Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü (YHGM) sisteminde bulunan iscisonuc.saglik.gov.tr üzerinden gerçekleşiyor. Peki, personel alımı sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, 2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi canlı yayın ve kura sonucu sorgulama ekranı…

Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı izle 29 Aralık | Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları 2022 güvenlik ve temizlik görevlisi isim listesi ile iscisonuc.saglik.gov.tr ekranında!

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ DEVAM EDİYOR!

Başvuruların tamamlanmasının ardından Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru sonuçları duyuruluyor. Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı asil ve asil sayı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın noter kurası ile belirlenecek.

11 bin 317 işçi alımı için kura çekimi 28 Aralık 2022 tarihinde başladı 29 Aralık Perşembe günü devam ediyor. Noter huzurunda çekilecek kura, sabah 10.00'da başlayacak ve saat 18.00'de sona erecek.

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Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı izle 29 Aralık | Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları 2022 güvenlik ve temizlik görevlisi isim listesi ile iscisonuc.saglik.gov.tr ekranında!

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

T.C. Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerine 4857 sayılı İş Kanunu ile mezkûr Kanuna dayanılarak çıkarılan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca 11.317 sürekli işçi alımı için 28/11/2022 – 02/12/2022 tarihleri arasında İŞKUR tarafından il ve meslek bazında başvurular alınmış ve Bakanlığımıza bildirilmiştir.

İşe alınacak sürekli işçiler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin geçici 10 uncu maddesi hükmüne göre öncelikliler de dâhil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın Bakanlığımızca doğrudan noter kurası ile belirlenecektir.

Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı izle 29 Aralık | Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları 2022 güvenlik ve temizlik görevlisi isim listesi ile iscisonuc.saglik.gov.tr ekranında!

İl ve mesleklere göre ilan edilen kadro sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday için kura ile yerleştirme işlemi, Türkiye Noterler Birliği çekiliş programı ile noter huzurunda 28-29 Aralık 2022 tarihlerinde Bakanlığımız Bilkent Yerleşkesinde gerçekleşecektir.

Kura çekilişi Bakanlığımız YouTube kanalı üzerinden (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) canlı olarak yayınlanacağından, kuraya katılımcı alınmayacaktır.

Kura sonuçları aynı gün saat 22.00'den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Kura çekilişi illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her bir il ve meslek için ayrı ayrı yapılacaktır.

Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı izle 29 Aralık | Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları 2022 güvenlik ve temizlik görevlisi isim listesi ile iscisonuc.saglik.gov.tr ekranında!

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresi üzerinden ilan edilecek.

Atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacak. Yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacak.

Aynı meslek için farklı öğrenim düzeyinden/bölümden (ortaöğretim/ön lisans/lisans)mezun olmak aday lehine kurada bir öncelik teşkil etmeyecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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