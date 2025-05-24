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Haberler Yaşam SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ İÇİN GERİ SAYIM! Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kura çekimi ne zaman?
Giriş Tarihi: 24.05.2025 17:20 Güncelleme Tarihi: 24.05.2025 17:20

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ İÇİN GERİ SAYIM! Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kura çekimi ne zaman?

Sağlık alanında istihdam hayali kuran binlerce kişi için kritik gün yaklaşıyor. Sağlık Bakanlığı'nın duyurduğu 3.658 kişilik işçi alımı için gözler kura sürecine çevrilmiş durumda. Temizlik görevlisinden güvenliğe, çeşitli branşlarda yapılacak alımlar için başvurular tamamlandı. Şimdi ise hem adaylar yapılacak kura çekimi detaylarına odaklandı. Peki, Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kura çekimi ne zaman?

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ İÇİN GERİ SAYIM! Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kura çekimi ne zaman?

Kamu kurumlarında görev almak isteyen binlerce vatandaş için kritik bir dönemece gelindi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 3.658 kişilik sürekli işçi alımı için süreç, yerini kura heyecanına bıraktı. Başvuruların ardından şimdi gözler, noter huzurunda gerçekleşecek kura çekimine çevrildi. Adaylar sabırsızlıkla beklerken, kura tarihi ve sürecin işleyişine dair tüm ayrıntılar merak konusu haline geldi. Peki, kura çekimi hangi tarihte yapılacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ İÇİN GERİ SAYIM! Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kura çekimi ne zaman?

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ilde İŞKUR üzerinden toplam 3 bin 658 işçi alımı yapılacak. Başvurular 5 Mayıs-9 Mayıs tarihlerinde esube.iskur.gov.tr adresinden yapıldı.

3 bin 658 işçi alımı için başvuruların tamamlanmasının ardından gözler kuraların çekileceği tarihe çevrildi.

Bakanlık tarafından yayımlanan kılavuza göre, işçi alımı kura çekimi 27 Mayıs 2025 Salı tarihinde noter huzurunda canlı olarak yapılacak.

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SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ İÇİN GERİ SAYIM! Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kura çekimi ne zaman?

İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekiminin tamamlanmasının ardından kurada kazanan adaylar için kura sonuçları canlı olarak yayımlanacak.

Kurada kazananlar belge işlerini tamamlayarak Kurban Bayramının akabinde görevlerine başlayacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ İÇİN GERİ SAYIM! Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kura çekimi ne zaman?

NİHAİ LİSTE BELLİ OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak 3658 sürekli işçi alımı için İŞKUR üzerinden yayımlanan nihai aday listesi belli oldu. Bu liste kuraya katılacak adayları kapsayacak.

Nihai aday listesi, başvurusu kabul edilen ve kura çekimine katılmaya hak kazanan kişilerin yer aldığı listedir. Bu liste kazananları değil, kuraya katılacakları gösterir. Listede yer alan adaylar, 27 Mayıs 2025 tarihinde yapılacak kura çekimi ile belirlenecek ve kuradan çıkan isimler mülakatsız olarak işe alınacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ İÇİN GERİ SAYIM! Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kura çekimi ne zaman?

NİHAİ LİSTE NASIL SORGULANIR?

Aşağıdaki adımları takip ederek nihai aday listesine ulaşabilirsiniz:

İŞKUR e-şube adresine gidin.
"İş Arayan" bölümünden giriş yapın.
"İş Başvurularım" sekmesine tıklayın.
Sağlık Bakanlığı başvurunuzu görüntüleyin.
"Nihai Aday Listesi" bağlantısına tıklayarak listeyi indirin.