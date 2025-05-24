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SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ İÇİN GERİ SAYIM! Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kura çekimi ne zaman?
Giriş Tarihi: 24.05.2025 17:20
Güncelleme Tarihi: 24.05.2025
17:20
SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ İÇİN GERİ SAYIM! Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kura çekimi ne zaman?
Sağlık alanında istihdam hayali kuran binlerce kişi için kritik gün yaklaşıyor. Sağlık Bakanlığı'nın duyurduğu 3.658 kişilik işçi alımı için gözler kura sürecine çevrilmiş durumda. Temizlik görevlisinden güvenliğe, çeşitli branşlarda yapılacak alımlar için başvurular tamamlandı. Şimdi ise hem adaylar yapılacak kura çekimi detaylarına odaklandı. Peki, Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kura çekimi ne zaman?