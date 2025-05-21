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SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ İÇİN GERİ SAYIM! Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman, nerede olacak?
Giriş Tarihi: 21.05.2025 16:09
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025
16:09
SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ İÇİN GERİ SAYIM! Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman, nerede olacak?
Sağlık Bakanlığı'nın 3.658 işçi alımı başvuruları sona erdi. İŞKUR üzerinden yapılan başvuruların ardından adaylar, noter huzurunda gerçekleşecek kura tarihini bekliyor. Kadroya girmeyi umut edenler, kura süreci ve işe başlama takvimiyle ilgili duyuruları yakından takip ediyor. Peki Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman, göreve başlama tarihi belli oldu mu? İşte detaylar