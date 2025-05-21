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Giriş Tarihi: 21.05.2025 16:09 Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 16:09

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ İÇİN GERİ SAYIM! Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman, nerede olacak?

Sağlık Bakanlığı'nın 3.658 işçi alımı başvuruları sona erdi. İŞKUR üzerinden yapılan başvuruların ardından adaylar, noter huzurunda gerçekleşecek kura tarihini bekliyor. Kadroya girmeyi umut edenler, kura süreci ve işe başlama takvimiyle ilgili duyuruları yakından takip ediyor. Peki Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman, göreve başlama tarihi belli oldu mu? İşte detaylar

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ İÇİN GERİ SAYIM! Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman, nerede olacak?

Sağlık Bakanlığı'nın 3.658 işçi alımına yönelik başvurular 9 Mayıs itibarıyla sona erdi. Sürecin tamamlanmasının ardından adaylar, kura çekiminin hangi tarihte yapılacağını merakla bekliyor. Noter eşliğinde gerçekleşecek kura ile asil listeler belirlenecek. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası ne zaman çekilecek, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ İÇİN GERİ SAYIM! Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman, nerede olacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA TARİHİ BELLİ OLDU!
Sağlık Bakanlığı'nın işçi alımı kura çekimi 27 Mayıs tarihinde sona erecek. Kura sonucu seçilen adaylar, belgelerini tamamladıktan sonra Kurban Bayramı'nın ardından görevlerine başlayacaklar.

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SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ İÇİN GERİ SAYIM! Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman, nerede olacak?

İŞÇİ ALIMI HANGİ BRANŞLARDAN YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı temizlik görevlisi, klinik destek elemanı, özel güvenlik görevlisi (silahsız) ve aşçı kadrolarına alım yapılacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ İÇİN GERİ SAYIM! Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman, nerede olacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI KESİN LİSTE YAYINLANDI!

Sağlık Bakanlığı tarafından nihai aday listesi duyuruldu. Böylece, başvurusu onaylanan ve kura çekimine katılma hakkı kazanan isimler kesinleşmiş oldu.

Nihai isim listesi için;

İŞKUR e-şube adresine gidin.

"İş Arayan" bölümünden giriş yapın.

"İş Başvurularım" sekmesine tıklayın.

Sağlık Bakanlığı başvurunuzu görüntüleyin.

"Nihai Aday Listesi" bağlantısına tıklayarak listeye erişim sağlayabilirsiniz

NİHAİ LİSTE İÇİN TIKLAYIN

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ İÇİN GERİ SAYIM! Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman, nerede olacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İşe alınacak kalıcı işçiler, noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecek. Sonuçlar ise Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi olan https://yhgm.saglik.gov.tr adresinde yayımlanacak. Kura sonuçlarının kura çekim günü açıklanması öngörülüyor. Konuyla ilgili tüm güncellemeler haber sayfalarımızda paylaşılacaktır.