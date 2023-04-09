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Haberler Yaşam Sağlık Bakanlığı kura çekimi İŞKUR tarihi ne zaman, hangi gün? 10 bin 900 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı 2023
Giriş Tarihi: 09.04.2023 14:54 Güncelleme Tarihi: 09.04.2023 14:56

Sağlık Bakanlığı kura çekimi İŞKUR tarihi ne zaman, hangi gün? 10 bin 900 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı 2023

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi İŞKUR tarihi için geri sayım başladı. 2. Etap kapsamında Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı başvuru işlemleri, 22-27 Mart 2023 tarihleri arasında alındı. İŞKUR aracılığıyla başvurularını gerçekleştiren binlerce aday, "Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman yapılacak, kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak?" sorularına yanıt arıyor. Kura tarihi Bakan Koca tarafından açıklanmıştı. Kura çekilişinin ardından temizlik ve güvenlik görevlisi, marangoz gibi branşlara yapılacak alım için asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler yayınlanacak. İşte, İŞKUR ile 10 bin 900 Sağlık Bakanlığı kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı 2023

Sağlık Bakanlığı kura çekimi İŞKUR tarihi ne zaman, hangi gün? 10 bin 900 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı 2023

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi sonuçları nihai isim listesi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bakanlık bünyesinde farklı branşlarda istihdam edilmek üzere 10 bin 900 sürekli işçi alımı başvuruları İŞKUR üzerinden tamamlandı. Şimdi ise sıra sonuç adımında. Müracaatlarını tamamlayan adaylar, "Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman yapılacak, kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak?" sorularına yanıt aranıyor. Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi tarihi Bakanlık tarafından açıklanmıştı. Yapılan açıklamaya göre, güvenlik ve temizlik görevlisi, hasta karşılama personeli, marangoz gibi pek çok kadro için kura çekilişi Ankara'da yapılacak. İşte, İŞKUR ile 10 bin 900 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi sonuçları sorgulama...

Sağlık Bakanlığı kura çekimi İŞKUR tarihi ne zaman, hangi gün? 10 bin 900 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı 2023

BAKAN KOCA'DAN SAĞLIK BAKANLIĞI 2. PERSONEL ALIMI MÜJDESİ!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kadro bekleyen sağlık çalışanlarına müjdeli haber vermişti.

Bakan Koca, yaptığı açıklamada 2. etap Sağlık Bakanlığı personel alımı yapılacağını kaydetmişti.

Buna göre, Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alımı başvuru kılavuzu İŞKUR ile paylaşıldı. Tercih kılavuzu da ÖSYM'ye gönderildi.

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Sağlık Bakanlığı kura çekimi İŞKUR tarihi ne zaman, hangi gün? 10 bin 900 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı 2023

SAĞLIK BAKANLIĞI 10 BİN 900 İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI SONA ERDİ!

Sağlık Bakanlığı'nın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 10 bin 900 sürekli işçi alımına ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

İlan doğrultusunda adaylar başvurularını 22-27 Mart 2023 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) 'esube.iskur.gov.tr' adresi üzerinden gerçekleştirdi.

Sağlık Bakanlığı kura çekimi İŞKUR tarihi ne zaman, hangi gün? 10 bin 900 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı 2023

Başvurular, ilgili mevzuat hükümlerine göre İŞKUR tarafından alındı. Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyeri (çalıştırılacağı il) ve bir mesleğe başvuru yapabildi.

Bakanlığın ihtiyaç duyduğu hizmet türü ve mesleklerdeki alımların il düzeyinde karşılanması yoluna gidilecek. Bu nedenle başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak.

Sağlık Bakanlığı kura çekimi İŞKUR tarihi ne zaman, hangi gün? 10 bin 900 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı 2023

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

4 bin 958 temizlik görevlisi

3 bin 386 güvenlik görevlisi (silahsız)

747 klinik destek elemanı (hastane)

520 hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi

279 elektrikçi

195 inşaat boyacısı

130 marangoz

277 ısıtma ve sıhhi tesisatçı

258 bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elamanı

150 biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı

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