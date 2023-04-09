Sağlık Bakanlığı kura çekimi İŞKUR tarihi ne zaman, hangi gün? 10 bin 900 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı 2023

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi İŞKUR tarihi için geri sayım başladı. 2. Etap kapsamında Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı başvuru işlemleri, 22-27 Mart 2023 tarihleri arasında alındı. İŞKUR aracılığıyla başvurularını gerçekleştiren binlerce aday, "Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman yapılacak, kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak?" sorularına yanıt arıyor. Kura tarihi Bakan Koca tarafından açıklanmıştı. Kura çekilişinin ardından temizlik ve güvenlik görevlisi, marangoz gibi branşlara yapılacak alım için asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler yayınlanacak. İşte, İŞKUR ile 10 bin 900 Sağlık Bakanlığı kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı 2023