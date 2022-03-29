Sağlık Bakanlığı personel alımı son durum gelişmeleri binlerce adayın gündeminde. Bu ay alınan başvuruların ardından sıradaki soru: "Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman". 20 bin personel alımının içinde; 5 bin 175'i Hemşire, 800'ü Ebe ve 3 bin 293'ü Sağlık Teknisyeni/Sağlık Teknikeri olmak üzere Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog gibi pek çok alandan alım yapılacak. Peki, Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte İŞKUR 2022 Sağlık Bakanlığı kura çekimi detayları…