Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alımında kura çekimi bekleniyor. Adayların heyecanla beklediği kuranın detayları bekleniyor. 15-21 Mart 2022 tarihleri arasında alınan başvuruların ardından şimdi Sağlık Bakanlığı kura çekimi yapılacak. Noter huzurundaki kura için "Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman" sorusu yanıt arıyor. Binlerce aday ÖSYM ve İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alımı duyurularına odaklanmış durumda. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman ve saat kaçta yapılacak? İşte, İŞKUR 2022 Sağlık Bakanlığı kura çekimi tarihi ve saati…